МСЧ №9: сохранить потенциал

Вопрос обеспечения горожан льготными лекарствами неоднократно обсуждался на страницах нашей газеты. Мы вновь вынуждены вернуться к этой теме, поскольку для жителей институтской части города она стала крайне актуальной. В этом районе правобережья нет ни одной аптеки, которая бы обслуживала льготные категории горожан. На днях депутаты городского Совета депутатов направили письмо министру здравоохранения Московской области с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса. Наш разговор с депутатами Е. Угловым, В. Николаевым, Я. Викулиным, вошедшими в рабочую группу по совершенствованию оказания медицинской помощи в МСЧ № 9, которая занялась в том числе вопросом организации аптечного пункта по льготному обеспечению жителей лекарствами жителей институтской части города. - Проблема льготного обеспечения лекарствами жителей этого района крайне актуальна, поскольку на учете ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России, расположенной в старой части города, находятся 1429 льготников - это пенсионеры, жители с онкологическими заболеваниями, инвалиды, - рассказывает Ярослав Викулин. - Депутаты городского Совета депутатов обратились к министру здравоохранения Московской области Т.Р. Мухтасаровой с просьбой оказать помощь в решении вопроса организации аптечного пункта по выдаче льготных лекарств в институтской части города. Инициативной группой были проведены переговоры с ГБУ МО «Мособлмедсервис», которое отвечает за открытие аптечных пунктов, в том числе непосредственно на территории медсанчасти. Однако этой организацией были выставлены условия, которые юридически не могут быть выполнены. Поэтому депутаты обратились непосредственно к министру здравоохранения для ускорения решения вопроса. Уверен, что нам удастся решить этот немаловажный вопрос. - Горожане хорошо помнят, как несколько лет назад МСЧ №9 оказалась на грани ликвидации – планировалось закрытие практически всех отделений, кроме терапевтического. В том, что этого удалось избежать, огромная заслуга всего городского сообщества, и прежде всего Объединенного института ядерных исследовании, а также активной позиции депутатского корпуса. Сейчас усилия нацелены на развитие. Что удалось сделать за прошедшее время? Евгений Углов: - Несмотря на все сложности в МСЧ № 9 совместными усилиями удалось стабилизировать ситуацию и наметить вектор на развитие. Напомню, что в конце 2015 года в медсанчасти планировалось закрытие отделения анестезиологии и реанимации, хирургического отделения, оперблока, отделения переливания крови, неврологического и гастроэнтерологического отделений. Оставить хотели только терапевтическое отделение. На руки более ста медработникам были выданы приказы об увольнении в связи с сокращением. Мендсанчасть фактически стояла на пороге развала. Тогда за короткое время жителями были собраны более 2,5 тысяч подписей в ее защиту и направлены во все инстанции. Активно выступали за сохранение медучреждения и депутаты Совета депутатов города Дубны. Не будет преувеличением сказать, что огромную роль в сохранении и улучшении ситуации в этом лечебном заведении сыграл Объединенный институт ядерных исследований. В результате совместных действий худший сценарий удалось предотвратить. В июне 2016 года ОИЯИ заключил с ФМБА России, к которому относится МСЧ № 9, соглашение о сотрудничестве. С целью повышения доступности и качества медицинского обслуживания жителей, в том числе сотрудников Института, в рамках соглашения о сотрудничестве были достигнуты договоренности между ОИЯИ и ФМБА России о паритетном дополнительном финансировании медсанчасти. Так, в 2018 году на паритетной основе были проведены ремонты подразделений ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России: капитальный ремонт крыши хирургического корпуса, лестничных маршей, 1 и 2 этажей поликлиники, лифта, оборудование подразделений и другие работы на общую сумму 33,2 млн рублей. Осуществлено подключение к единой информационно-аналитической системе Московской области (ЕМИАС), установлены 4 инфомата для записи на прием к врачам поликлиники. За счет ОИЯИ был также проведен дорогостоящий ремонт медицинского оборудования (гастроскопы, колоноскоп). ФМБА России в 2018 году выделило МСЧ № 9 дополнительно 81,2 млн руб. сверх планируемых. В 2019 году за счет средств ОИЯИ отремонтированы входная группа и помещение траурного зала. Будет проведена реконструкция пандуса поликлиники для маломобильных пациентов, продолжен ремонт поликлиники для взрослых, приобретено и отремонтировано медицинское оборудование, закуплена оргтехника для врачей. - По инициативе дирекции ОИЯИ была создана рабочая группа по совершенствованию оказания медицинской помощи в МСЧ № 9, в которую входят и депутаты, работающие в ОИЯИ. Расскажите о задачах, которые она решает, и конкретных результатах. Валерий Николаев: - Задачами рабочей группы под руководством чл.-корр. РАН Г.Д. Ширкова, в которую входят депутаты, работающие в ОИЯИ: Е.Д. Углов, В.П. Николаев, Я.Н.Викулин, сотрудники МСЧ №9 - руководитель медсанчасти А.А.Клименко, начальник поликлиники А.Н.Ковалев, является контроль за реализацией мероприятий в рамках соглашения ОИЯИ и ФМБА России, разработка совместно с МСЧ № 9 мер поддержки, а также реагирование на жалобы и предложения, поступающие от сотрудников Института. Таким образом, налажено постоянное и тесное взаимодействие между Институтом и МСЧ № 9. Осенью 2018 году для оказания дополнительных медицинских услуг МСЧ № 9 за счет средств ОИЯИ вне программы ОМС и ДМС для работников ОИЯИ были введены внештатные ставки и организованы кабинеты врачей-специалистов. Когда дирекция ОИЯИ обсуждала вопрос о введении в МСЧ №9 внештатных врачей-специалистов для обслуживания сотрудников ОИЯИ, эта мера предполагала не только увеличение доступности медицинского обслуживания для сотрудников Института, но и для жителей в целом. Внештатные врачи были выбраны по наиболее проблемным направлениям, к которым были максимальные очереди. И это решение полностью себя оправдало. Очередь для жителей, желающих попасть на прием к врачу, с нормативных для Московской области 14 дней была снижена в два раза - до 7 дней. Таким образом, вкладываются значительные средства и усилия для развития инфраструктуры МСЧ №9, улучшения качества и доступности медицинского обслуживания. Безусловно, проблем в МСЧ №9 много, к сожалению, реализация реформы здравоохранения в стране часто сводится к различным «оптимизациям», ведущим в основном к сокращению финансирования, а не к развитию медучреждений. Особенно это коснулось медсанчастей по всей стране. - На сегодняшний день удалось решить наиболее острые вопросы жизнедеятельности МСЧ № 9, то есть программа-минимум выполнена, и можно говорить о масштабных задачах, о развитии этого медицинского учреждения. Ярослав Викулин: - Необходимо отметить важность сохранения и развития МСЧ № 9 как для обеспечения доступности медицинской помощи для жителей правобережной части, так и города в целом, ведь медсанчасть осуществляет медицинское обслуживание лиц, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. За лечебным учреждением закреплен 8 381 работник 18 предприятий города, в том числе 1 488 сотрудников, работающих в особо опасных условиях труда. Сейчас разрабатывается стратегия развития МСЧ № 9 с учетом открытия нового хирургического корпуса в Дубненской городской больницы (ДГБ). Задача - чтобы в Дубне наши медицинские учреждения вместе оказывали максимально большой спектр медицинских услуг, обеспечивалось их качество и доступность. Вопрос не в конкуренции, а во взаимном дополнении, включающем развитие на базе медсанчасти высокотехнологичного и наукоемкого направления - протонной терапии для лечения онкологических больных. МСЧ №9 и ОИЯИ давно сотрудничают по этому вопросу - радиологическое отделение, работающее с 1999 года, неразрывно связано с проводимыми Институтом исследованиями. Уникальным видом лечения, предоставляемым пациентам отделения, является использование методики трехмерной конформной лучевой протонной терапии новообразований, являющейся на сегодняшний день передовой технологией лечения онкологических заболеваний в мире. Сейчас облучение больных проводится на пучках Фазотрона, входящего в состав Медико-технического комплекса Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. За период с 2000 по 2018 год лечение на пучках прошли более 1300 пациентов с различными новообразованиями. В этом году был смонтирован циклотрон (ускоритель протонов) в Димитровграде Ульяновской области в центре протонной терапии, который изготовила бельгийская компания IBA при участии физиков и инженеров Объединенного института ядерных исследований. У нас есть большой практический и научный задел в этом направлении. Что касается развития этого направления в Дубне, то существующий центр протонной терапии - не клинический, а исследовательский. На Фазотрон приезжают около сотни онкологических пациентов в год, больше лечебный комплекс протонной терапии в ОИЯИ принять не может. К тому же медицинский комплекс находится на охраняемой территории – наш Институт является режимным предприятием, что накладывает известные сложности. Поэтому стоит масштабная задача вывести это направление на новый уровень и создать на базе МСЧ № 9 полноценный центр протонной терапии для лечения онкологических больных. Планы большие, главное, сохранить потенциал медсанчасти, предотвращать деструктивные процессы и двигаться вперед на благо жителей. Беседу вела Анна СУХАЯ МСЧ №9: сохранить потенциал Вопрос обеспечения горожан льготными лекарствами неоднократно обсуждался на страницах нашей газеты. Мы вновь вынуждены вернуться к этой теме, поскольку для жителей институтской части города она стала крайне актуальной. В этом районе правобережья нет ни одной аптеки, которая бы обслуживала льготные категории горожан. На днях депутаты городского Совета депутатов направили письмо министру здравоохранения Московской области с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса. Наш разговор с депутатами Е. Угловым, В. Николаевым, Я. Викулиным, вошедшими в рабочую группу по совершенствованию оказания медицинской помощи в МСЧ № 9, которая занялась в том числе вопросом организации аптечного пункта по льготному обеспечению жителей лекарствами жителей институтской части города. - Проблема льготного обеспечения лекарствами жителей этого района крайне актуальна, поскольку на учете ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России, расположенной в старой части города, находятся 1429 льготников - это пенсионеры, жители с онкологическими заболеваниями, инвалиды, - рассказывает Ярослав Викулин. - Депутаты городского Совета депутатов обратились к министру здравоохранения Московской области Т.Р. Мухтасаровой с просьбой оказать помощь в решении вопроса организации аптечного пункта по выдаче льготных лекарств в институтской части города. Инициативной группой были проведены переговоры с ГБУ МО «Мособлмедсервис», которое отвечает за открытие аптечных пунктов, в том числе непосредственно на территории медсанчасти. Однако этой организацией были выставлены условия, которые юридически не могут быть выполнены. Поэтому депутаты обратились непосредственно к министру здравоохранения для ускорения решения вопроса. Уверен, что нам удастся решить этот немаловажный вопрос. - Горожане хорошо помнят, как несколько лет назад МСЧ №9 оказалась на грани ликвидации – планировалось закрытие практически всех отделений, кроме терапевтического. В том, что этого удалось избежать, огромная заслуга всего городского сообщества, и прежде всего Объединенного института ядерных исследовании, а также активной позиции депутатского корпуса. Сейчас усилия нацелены на развитие. Что удалось сделать за прошедшее время? Евгений Углов: - Несмотря на все сложности в МСЧ № 9 совместными усилиями удалось стабилизировать ситуацию и наметить вектор на развитие. Напомню, что в конце 2015 года в медсанчасти планировалось закрытие отделения анестезиологии и реанимации, хирургического отделения, оперблока, отделения переливания крови, неврологического и гастроэнтерологического отделений. Оставить хотели только терапевтическое отделение. На руки более ста медработникам были выданы приказы об увольнении в связи с сокращением. Мендсанчасть фактически стояла на пороге развала. Тогда за короткое время жителями были собраны более 2,5 тысяч подписей в ее защиту и направлены во все инстанции. Активно выступали за сохранение медучреждения и депутаты Совета депутатов города Дубны. Не будет преувеличением сказать, что огромную роль в сохранении и улучшении ситуации в этом лечебном заведении сыграл Объединенный институт ядерных исследований. В результате совместных действий худший сценарий удалось предотвратить. В июне 2016 года ОИЯИ заключил с ФМБА России, к которому относится МСЧ № 9, соглашение о сотрудничестве. С целью повышения доступности и качества медицинского обслуживания жителей, в том числе сотрудников Института, в рамках соглашения о сотрудничестве были достигнуты договоренности между ОИЯИ и ФМБА России о паритетном дополнительном финансировании медсанчасти. Так, в 2018 году на паритетной основе были проведены ремонты подразделений ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России: капитальный ремонт крыши хирургического корпуса, лестничных маршей, 1 и 2 этажей поликлиники, лифта, оборудование подразделений и другие работы на общую сумму 33,2 млн рублей. Осуществлено подключение к единой информационно-аналитической системе Московской области (ЕМИАС), установлены 4 инфомата для записи на прием к врачам поликлиники. За счет ОИЯИ был также проведен дорогостоящий ремонт медицинского оборудования (гастроскопы, колоноскоп). ФМБА России в 2018 году выделило МСЧ № 9 дополнительно 81,2 млн руб. сверх планируемых. В 2019 году за счет средств ОИЯИ отремонтированы входная группа и помещение траурного зала. Будет проведена реконструкция пандуса поликлиники для маломобильных пациентов, продолжен ремонт поликлиники для взрослых, приобретено и отремонтировано медицинское оборудование, закуплена оргтехника для врачей. - По инициативе дирекции ОИЯИ была создана рабочая группа по совершенствованию оказания медицинской помощи в МСЧ № 9, в которую входят и депутаты, работающие в ОИЯИ. Расскажите о задачах, которые она решает, и конкретных результатах. Валерий Николаев: - Задачами рабочей группы под руководством чл.-корр. РАН Г.Д. Ширкова, в которую входят депутаты, работающие в ОИЯИ: Е.Д. Углов, В.П. Николаев, Я.Н.Викулин, сотрудники МСЧ №9 - руководитель медсанчасти А.А.Клименко, начальник поликлиники А.Н.Ковалев, является контроль за реализацией мероприятий в рамках соглашения ОИЯИ и ФМБА России, разработка совместно с МСЧ № 9 мер поддержки, а также реагирование на жалобы и предложения, поступающие от сотрудников Института. Таким образом, налажено постоянное и тесное взаимодействие между Институтом и МСЧ № 9. Осенью 2018 году для оказания дополнительных медицинских услуг МСЧ № 9 за счет средств ОИЯИ вне программы ОМС и ДМС для работников ОИЯИ были введены внештатные ставки и организованы кабинеты врачей-специалистов. Когда дирекция ОИЯИ обсуждала вопрос о введении в МСЧ №9 внештатных врачей-специалистов для обслуживания сотрудников ОИЯИ, эта мера предполагала не только увеличение доступности медицинского обслуживания для сотрудников Института, но и для жителей в целом. Внештатные врачи были выбраны по наиболее проблемным направлениям, к которым были максимальные очереди. И это решение полностью себя оправдало. Очередь для жителей, желающих попасть на прием к врачу, с нормативных для Московской области 14 дней была снижена в два раза - до 7 дней. Таким образом, вкладываются значительные средства и усилия для развития инфраструктуры МСЧ №9, улучшения качества и доступности медицинского обслуживания. Безусловно, проблем в МСЧ №9 много, к сожалению, реализация реформы здравоохранения в стране часто сводится к различным «оптимизациям», ведущим в основном к сокращению финансирования, а не к развитию медучреждений. Особенно это коснулось медсанчастей по всей стране. - На сегодняшний день удалось решить наиболее острые вопросы жизнедеятельности МСЧ № 9, то есть программа-минимум выполнена, и можно говорить о масштабных задачах, о развитии этого медицинского учреждения. Ярослав Викулин: - Необходимо отметить важность сохранения и развития МСЧ № 9 как для обеспечения доступности медицинской помощи для жителей правобережной части, так и города в целом, ведь медсанчасть осуществляет медицинское обслуживание лиц, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. За лечебным учреждением закреплен 8 381 работник 18 предприятий города, в том числе 1 488 сотрудников, работающих в особо опасных условиях труда. Сейчас разрабатывается стратегия развития МСЧ № 9 с учетом открытия нового хирургического корпуса в Дубненской городской больницы (ДГБ). Задача - чтобы в Дубне наши медицинские учреждения вместе оказывали максимально большой спектр медицинских услуг, обеспечивалось их качество и доступность. Вопрос не в конкуренции, а во взаимном дополнении, включающем развитие на базе медсанчасти высокотехнологичного и наукоемкого направления - протонной терапии для лечения онкологических больных. МСЧ №9 и ОИЯИ давно сотрудничают по этому вопросу - радиологическое отделение, работающее с 1999 года, неразрывно связано с проводимыми Институтом исследованиями. Уникальным видом лечения, предоставляемым пациентам отделения, является использование методики трехмерной конформной лучевой протонной терапии новообразований, являющейся на сегодняшний день передовой технологией лечения онкологических заболеваний в мире. Сейчас облучение больных проводится на пучках Фазотрона, входящего в состав Медико-технического комплекса Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. За период с 2000 по 2018 год лечение на пучках прошли более 1300 пациентов с различными новообразованиями. В этом году был смонтирован циклотрон (ускоритель протонов) в Димитровграде Ульяновской области в центре протонной терапии, который изготовила бельгийская компания IBA при участии физиков и инженеров Объединенного института ядерных исследований. У нас есть большой практический и научный задел в этом направлении. Что касается развития этого направления в Дубне, то существующий центр протонной терапии - не клинический, а исследовательский. На Фазотрон приезжают около сотни онкологических пациентов в год, больше лечебный комплекс протонной терапии в ОИЯИ принять не может. К тому же медицинский комплекс находится на охраняемой территории – наш Институт является режимным предприятием, что накладывает известные сложности. Поэтому стоит масштабная задача вывести это направление на новый уровень и создать на базе МСЧ № 9 полноценный центр протонной терапии для лечения онкологических больных. Планы большие, главное, сохранить потенциал медсанчасти, предотвращать деструктивные процессы и двигаться вперед на благо жителей. Беседу вела Анна СУХАЯ МСЧ №9: сохранить потенциал Вопрос обеспечения горожан льготными лекарствами неоднократно обсуждался на страницах нашей газеты. Мы вновь вынуждены вернуться к этой теме, поскольку для жителей институтской части города она стала крайне актуальной. В этом районе правобережья нет ни одной аптеки, которая бы обслуживала льготные категории горожан. На днях депутаты городского Совета депутатов направили письмо министру здравоохранения Московской области с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса. Наш разговор с депутатами Е. Угловым, В. Николаевым, Я. Викулиным, вошедшими в рабочую группу по совершенствованию оказания медицинской помощи в МСЧ № 9, которая занялась в том числе вопросом организации аптечного пункта по льготному обеспечению жителей лекарствами жителей институтской части города. - Проблема льготного обеспечения лекарствами жителей этого района крайне актуальна, поскольку на учете ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России, расположенной в старой части города, находятся 1429 льготников - это пенсионеры, жители с онкологическими заболеваниями, инвалиды, - рассказывает Ярослав Викулин. - Депутаты городского Совета депутатов обратились к министру здравоохранения Московской области Т.Р. Мухтасаровой с просьбой оказать помощь в решении вопроса организации аптечного пункта по выдаче льготных лекарств в институтской части города. Инициативной группой были проведены переговоры с ГБУ МО «Мособлмедсервис», которое отвечает за открытие аптечных пунктов, в том числе непосредственно на территории медсанчасти. Однако этой организацией были выставлены условия, которые юридически не могут быть выполнены. Поэтому депутаты обратились непосредственно к министру здравоохранения для ускорения решения вопроса. Уверен, что нам удастся решить этот немаловажный вопрос. - Горожане хорошо помнят, как несколько лет назад МСЧ №9 оказалась на грани ликвидации – планировалось закрытие практически всех отделений, кроме терапевтического. В том, что этого удалось избежать, огромная заслуга всего городского сообщества, и прежде всего Объединенного института ядерных исследовании, а также активной позиции депутатского корпуса. Сейчас усилия нацелены на развитие. Что удалось сделать за прошедшее время? Евгений Углов: - Несмотря на все сложности в МСЧ № 9 совместными усилиями удалось стабилизировать ситуацию и наметить вектор на развитие. Напомню, что в конце 2015 года в медсанчасти планировалось закрытие отделения анестезиологии и реанимации, хирургического отделения, оперблока, отделения переливания крови, неврологического и гастроэнтерологического отделений. Оставить хотели только терапевтическое отделение. На руки более ста медработникам были выданы приказы об увольнении в связи с сокращением. Мендсанчасть фактически стояла на пороге развала. Тогда за короткое время жителями были собраны более 2,5 тысяч подписей в ее защиту и направлены во все инстанции. Активно выступали за сохранение медучреждения и депутаты Совета депутатов города Дубны. Не будет преувеличением сказать, что огромную роль в сохранении и улучшении ситуации в этом лечебном заведении сыграл Объединенный институт ядерных исследований. В результате совместных действий худший сценарий удалось предотвратить. В июне 2016 года ОИЯИ заключил с ФМБА России, к которому относится МСЧ № 9, соглашение о сотрудничестве. С целью повышения доступности и качества медицинского обслуживания жителей, в том числе сотрудников Института, в рамках соглашения о сотрудничестве были достигнуты договоренности между ОИЯИ и ФМБА России о паритетном дополнительном финансировании медсанчасти. Так, в 2018 году на паритетной основе были проведены ремонты подразделений ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России: капитальный ремонт крыши хирургического корпуса, лестничных маршей, 1 и 2 этажей поликлиники, лифта, оборудование подразделений и другие работы на общую сумму 33,2 млн рублей. Осуществлено подключение к единой информационно-аналитической системе Московской области (ЕМИАС), установлены 4 инфомата для записи на прием к врачам поликлиники. За счет ОИЯИ был также проведен дорогостоящий ремонт медицинского оборудования (гастроскопы, колоноскоп). ФМБА России в 2018 году выделило МСЧ № 9 дополнительно 81,2 млн руб. сверх планируемых. В 2019 году за счет средств ОИЯИ отремонтированы входная группа и помещение траурного зала. Будет проведена реконструкция пандуса поликлиники для маломобильных пациентов, продолжен ремонт поликлиники для взрослых, приобретено и отремонтировано медицинское оборудование, закуплена оргтехника для врачей. - По инициативе дирекции ОИЯИ была создана рабочая группа по совершенствованию оказания медицинской помощи в МСЧ № 9, в которую входят и депутаты, работающие в ОИЯИ. Расскажите о задачах, которые она решает, и конкретных результатах. Валерий Николаев: - Задачами рабочей группы под руководством чл.-корр. РАН Г.Д. Ширкова, в которую входят депутаты, работающие в ОИЯИ: Е.Д. Углов, В.П. Николаев, Я.Н.Викулин, сотрудники МСЧ №9 - руководитель медсанчасти А.А.Клименко, начальник поликлиники А.Н.Ковалев, является контроль за реализацией мероприятий в рамках соглашения ОИЯИ и ФМБА России, разработка совместно с МСЧ № 9 мер поддержки, а также реагирование на жалобы и предложения, поступающие от сотрудников Института. Таким образом, налажено постоянное и тесное взаимодействие между Институтом и МСЧ № 9. Осенью 2018 году для оказания дополнительных медицинских услуг МСЧ № 9 за счет средств ОИЯИ вне программы ОМС и ДМС для работников ОИЯИ были введены внештатные ставки и организованы кабинеты врачей-специалистов. Когда дирекция ОИЯИ обсуждала вопрос о введении в МСЧ №9 внештатных врачей-специалистов для обслуживания сотрудников ОИЯИ, эта мера предполагала не только увеличение доступности медицинского обслуживания для сотрудников Института, но и для жителей в целом. Внештатные врачи были выбраны по наиболее проблемным направлениям, к которым были максимальные очереди. И это решение полностью себя оправдало. Очередь для жителей, желающих попасть на прием к врачу, с нормативных для Московской области 14 дней была снижена в два раза - до 7 дней. Таким образом, вкладываются значительные средства и усилия для развития инфраструктуры МСЧ №9, улучшения качества и доступности медицинского обслуживания. Безусловно, проблем в МСЧ №9 много, к сожалению, реализация реформы здравоохранения в стране часто сводится к различным «оптимизациям», ведущим в основном к сокращению финансирования, а не к развитию медучреждений. Особенно это коснулось медсанчастей по всей стране. - На сегодняшний день удалось решить наиболее острые вопросы жизнедеятельности МСЧ № 9, то есть программа-минимум выполнена, и можно говорить о масштабных задачах, о развитии этого медицинского учреждения. Ярослав Викулин: - Необходимо отметить важность сохранения и развития МСЧ № 9 как для обеспечения доступности медицинской помощи для жителей правобережной части, так и города в целом, ведь медсанчасть осуществляет медицинское обслуживание лиц, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. За лечебным учреждением закреплен 8 381 работник 18 предприятий города, в том числе 1 488 сотрудников, работающих в особо опасных условиях труда. Сейчас разрабатывается стратегия развития МСЧ № 9 с учетом открытия нового хирургического корпуса в Дубненской городской больницы (ДГБ). Задача - чтобы в Дубне наши медицинские учреждения вместе оказывали максимально большой спектр медицинских услуг, обеспечивалось их качество и доступность. Вопрос не в конкуренции, а во взаимном дополнении, включающем развитие на базе медсанчасти высокотехнологичного и наукоемкого направления - протонной терапии для лечения онкологических больных. МСЧ №9 и ОИЯИ давно сотрудничают по этому вопросу - радиологическое отделение, работающее с 1999 года, неразрывно связано с проводимыми Институтом исследованиями. Уникальным видом лечения, предоставляемым пациентам отделения, является использование методики трехмерной конформной лучевой протонной терапии новообразований, являющейся на сегодняшний день передовой технологией лечения онкологических заболеваний в мире. Сейчас облучение больных проводится на пучках Фазотрона, входящего в состав Медико-технического комплекса Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. За период с 2000 по 2018 год лечение на пучках прошли более 1300 пациентов с различными новообразованиями. В этом году был смонтирован циклотрон (ускоритель протонов) в Димитровграде Ульяновской области в центре протонной терапии, который изготовила бельгийская компания IBA при участии физиков и инженеров Объединенного института ядерных исследований. У нас есть большой практический и научный задел в этом направлении. Что касается развития этого направления в Дубне, то существующий центр протонной терапии - не клинический, а исследовательский. На Фазотрон приезжают около сотни онкологических пациентов в год, больше лечебный комплекс протонной терапии в ОИЯИ принять не может. К тому же медицинский комплекс находится на охраняемой территории – наш Институт является режимным предприятием, что накладывает известные сложности. Поэтому стоит масштабная задача вывести это направление на новый уровень и создать на базе МСЧ № 9 полноценный центр протонной терапии для лечения онкологических больных. Планы большие, главное, сохранить потенциал медсанчасти, предотвращать деструктивные процессы и двигаться вперед на благо жителей. Беседу вела Анна СУХАЯ