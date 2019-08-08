Уважаемые ветераны «ТЕНЗОРА»!

Поздравляю с очередной праздничной датой – 51-й годовщиной с момента основания приборного завода – всех, чья биография так или иначе связана с нашим предприятием.

День рождения «ТЕНЗОРА» мы традиционно отмечаем 6 августа, в память о знаковом событии – выпуске первой детали и начале производственной деятельности в 1973 году. А решение о строительстве в подмосковной Дубне приборного завода было принято на пять лет раньше.

Местом развертывания промышленной площадки выбрали район Большая Волга, для него «ТЕНЗОР» стал градообразующим. Старожилы помнят, как вместе с цехами возводились детские сады, школа, бассейн, спорткомплекс, магазины и, конечно, росли новые многоэтажные дома. Сегодня в них живут семьи, дети и внуки тех, кто с нуля создавал производство, закладывал славные традиции нашего завода.

Как вы знаете, в истории «ТЕНЗОРА» были и успешные, и тяжелые времена. Сегодня предприятие стабильно работает, качественно и в срок выполняет десятки контрактов по поставкам наукоемкой высокотехнологичной продукции: это системы противопожарной и индивидуальной защиты, программно-технические комплексы управления технологическими процессами, блоки оповещения и другие сложнейшие приборы для объектов Министерства обороны, Роскосмоса, Росатома, для атомных электростанций и особо опасных объектов в разных странах.…

Мы развиваем контакты с университетом «Дубна» и открывшейся на его базе Высшей инженерной школой. Приглашаем старшекурсников на практику и стажировку с дальнейшим трудоустройством. Для закрепления профессиональных кадров реализуем социальную и молодежную программы.

В 2017 году «ТЕНЗОР» стал резидентом Особой экономической зоны «Дубна». Впереди у нас новые проекты, перспективные разработки и крупные контракты на ближайшие несколько лет. И очередной день рождения приборный завод встречает с оптимизмом!

Дорогие ветераны! Спасибо вам за годы и десятилетия, посвященные нашему предприятию! Мы ценим ваш вклад в его становление и развитие. От имени руководства «ТЕНЗОРА» и всего трудового коллектива желаю вам здоровья, счастья и долголетия!

Виктор Голубев, генеральный директор АО «ТЕНЗОР»