В День города был торжественно открыт после капитального ремонта детский сад №6 «Мечта». Это дошкольное учреждение знакомо горожанам как детский сад «Смена», а его история насчитывает уже более восьми десятков лет. Яркой страницей в летописи детского сада станет его нынешнее открытие после капитального ремонта, ведь этого события ждали несколько десятков семей, чьи малыши уже в ближайшие дни начнут осваивать новенькие группы дошкольного учреждения.

Некоторое время назад детский сад был включен в Государственную программу Московской области «Образование Подмосковья». Это позволило провести масштабные работы в некогда заброшенном здании, обновить оборудование, мебель – одним словом сделать его уютным и современным. Уже с первых дней августа детский сад заработает в полную силу. Рассчитан он на 80 детей, причем в нем предусмотрена ясельная группа для ребят в возрасте от одного года.

Поздравляя горожан с таким отличным подарком, глава Дубны Максим Данилов отметил, что работа на объекте велась едва ли не в круглосуточном режиме, что позволило общей мечте стать реальностью с опережением строительного графика. Особые слова благодарности Максим Николаевич адресовал коллективу дошкольного учреждения и его ветеранам, которым, невзирая на трудности, без которых не обошлось в жизни детского сада, удалось сохранить добрые традиции и неповторимую атмосферу любви и заботы о каждом ребенке.

В Дубне есть спрос на ясельные группы, также отметил глава города на празднике, поэтому в этом году будут сформированы еще три ясельные группы в дошкольных образовательных учреждениях правого берега. Такое решение позволит семьям, которые действительно в этом нуждаются, отдавать своих малышей в детский сад – на полный день или всего на несколько часов.

Теплые слова поздравлений адресовал горожанам депутат Государственной думы Денис Кравченко, специально приехавший в Дубну на новоселье маленьких воспитанников обновленного детского сада. Он отметил, что благодаря региональным и федеральным программам удается проводить ремонты и вводить в строй многие значимые социальные объекты.

Сами маленькие новоселы пребывали в этот день в отличном настроении – играли на детской площадке, веселились с аниматорами и дружно участвовали в творческой программе праздника. И еще долго на всю округу раздавался веселый детский смех. Детский сад зажил своей нормальной жизнью. И это главное.

Анна Сухая. Фото автора