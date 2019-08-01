Десятого июля исполнилось 80 лет АО «ДМЗ» им. Н.П. Фёдорова», а в конце 80-х годов коллектив предприятия готовился отметить свое 50-летие. Тогда я работал секретарём партийного комитета завода и хочу поделиться своими воспоминаниями о том времени. На ДМЗ трудилось несколько тысяч человек, и он являлся одним из градообразующих предприятий города Дубны. Помимо выполнения плановых заданий по обеспечению гособоронзаказа, технического развития предприятия, завод занимался непроизводственной деятельностью - строил жильё и объекты соцкультбыта, содержал жилой фонд левобережной части города, детские дошкольные учреждения, Дворец культуры «Октябрь», Добровольное спортивное общество «Волна», комитет ДОСААФ, загородный пионерский лагерь «Дружба» (современное название «Сосновый бор»), занимался благоустройством жилой зоны. Плановые задания коллектив выполнял успешно по всем технико-экономическим показателям, с небольшим перевыполнением государственного задания по выпуску товаров народного потребления. Как следствие, в социалистическом соревновании в отрасли и городе неоднократно занимал классные места, а по итогам Всесоюзного соцсоревнования за III квартал 1987 года , III и IV кварталы 1988 года коллективу ДМЗ присуждалось I место с вручением Красного Знамени по авиационной промышленности. Длительное время, с 1968 года, директором завода был Николай Павлович Фёдоров, а главным инженером Геннадий Алексеевич Савельев. Оба руководители высочайшего уровня, личности, работая вместе, дополняя друг друга, сумели добиться самого значительного развития завода за всю его историю. С ноября 1987 года директором стал Г.А. Савельев. Выполнение плановых заданий давалось нелегко, требовалось напряжение всех сил. Мощность механического производства была недостаточной, не хватало рабочих кадров. Для ликвидации отставаний в выполнении плана применялась многосменная работа, и в первую очередь при использовании станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, а также сверхурочные работы. Мне тоже пришлось, немного раньше, работая мастером в сборочном цехе, помимо сверхурочных часов в будни, работать половину выходных в месяц, а в конце полугодия и года (когда сдавалась большая номенклатура изделий и деталей) несколько дней по 1,5-2 смены подряд, что было, пожалуй, самым трудным. Начальником производства трудился П.В. Суворин - профессионал в своем деле, который, несмотря на свой крутой характер, пользовался уважением и непререкаемым авторитетом среди работников. После него длительное время начальником производства был П.А.Семеняко. Ключевыми фигурами в производстве являлись начальники цехов, каждый из которых был по-своему уникален. Наиболее яркие из них, многоопытные: П.П. Краилин, В.Л. Коваленко, Б.Г. Азарян, В.И. Приходько, и молодое поколение: А.М. Бойцов, Ю.Г. Сницар, С.М. Иванчин, А.И. Саушкин. На заводе гуляла популярная шутка тех лет: «Наше производство держится на трёх Петрах – П.В.Суворине, П.П.Краилине и П.А.Семеняко». Они даже носили одинаковые, очень модные чёрные кожаные пиджаки. Основу трудового коллектива составляли высокопрофессиональные рабочие и ИТР с многолетним стажем работы на предприятии, которые качественно и в срок выполняли работу и щедро делились своими знаниями. Хорошо помню, как сам, будучи молодым специалистом, после окончания МВТУ им. Н.Э. Баумана проходил рабочие университеты. На ДМЗ хорошо было организовано соцсоревнование, как между подразделениями, так и индивидуальное. Передовиков производства выделяли, поощряли материально, многие из них имели государственные награды. К ним относились: В.П. Коньков - медник цеха 11, И.И. Крутяков – слесарь цеха 19, А.Г. Степанов - клёпальщик цеха 2, Г.Ф. Петрова - стерженщица цеха 12, В.К. Коровина - начальник бюро отдела 74 и многие другие. Основная продукция изготавливалась в рамках Гособоронзаказа, и единственное, о чём можно было открыто говорить, были товары народного потребления. Завод выпускал в больших количествах детские коляски (180 000 штук в год) со знаком качества, получить который и подтверждать в дальнейшем оказалось очень непросто. Наши коляски пользовались большим спросом в стране, были красивые, удобные и надёжные. Разрабатывались коляски на заводе в конструкторском отделе по ТНП (руководитель А.Н. Низовцев), продукция постоянно совершенствовалась, применялись новые материалы, что влекло за собой увеличение стоимости, но за повышением цены бдительно следило государство, так как коляска относилась к товарам детского ассортимента. Любое повышение цены нужно было обосновать и получить разрешение в нескольких государственных структурах при Совете Министров СССР Изготавливались коляски в цехе 105, фактически это было отдельное производство, у истоков его организации стояли руководители Н.В. Стульцев и Е.И. Синицин, к описываемому периоду начальником цеха работал В.Л. Коваленко, затем В.М. Французов. В цехе постоянно внедрялись средства механизации, здесь была установлена полностью роботизированная линия (спроектированная и сделанная специалистами завода), на которой деталь изготавливалась от листовой ленты до готового вида без вмешательства рабочих рук. Широкое применение современных технологий, автоматов, роботов, иных средств механизации в условиях массового производства позволило сделать его эффективным и экономически выгодным. В результате 1 рубль реализованной продукции ТНП покрывал 1 рубль фонда оплаты труда завода, что являлось лучшим показателем в отрасли. Сложная задача обеспечить всем необходимым ритмичную работу предприятия возлагалась на службу материально-технического обеспечения, возглавляемую заместителем директора А.Я.Правеньким. Это действительно была непростая работа, учитывая большую номенклатуру материалов и комплектующих. Случались и срывы поставок, и тогда принимались срочные меры с подключением руководства отделов и службы. Запомнилась личная встреча с А.Я. Правеньким. Учитывая его занятость, пришел к нему спустя два часа после окончания рабочего дня и застал одновременно разговаривающим по двум телефонам, трубка третьего аппарата лежала на столе, и при этом хозяин кабинета ещё успевал работать с документацией. В таком ритме приходилось трудиться службе снабжения. В 1987 году завод начал работать в новых экономических условиях хозяйствования, и возросла роль и ответственность экономической службы во главе с главным экономистом Б.А. Юрусовым. Не могу не сказать об общественной жизни коллектива, которую возглавляли партийный комитет (секретарь А.А. Павлов, заместители А.М. Дунаев и С.Д. Собакин), профсоюзный комитет (председатель А.А. Шамшин, заместители В.П. Сахаров и М.Д. Ласько, их сменили Г.К. Борисов и А.А. Рассудовский), комитет ВЛКСМ (секретарь В.С. Котлинский, затем А.И. Фефелов). В стране шёл процесс обновления общественной жизни, получивший название «перестройка», с демократизацией, гласностью и осуществлением экономической реформы. Активизировалась деятельность общественных организаций, повысилась их роль, появились новые формы работы. На нашем заводе избрали Совет трудового коллектива, стало больше гласности принимаемых руководством решений. Все назначения на должности, от мастера до руководителя, обсуждались на собраниях в трудовых коллективах, за 1987-1988 годах избрали 12 начальников цехов и 6 руководителей отделов. Руководители заводских служб стали чаще встречаться с работниками подчинённых подразделений. Намного актуальней и интересней стали выпуски заводской газеты «Вперёд» (редактор Н.А.Сидоркина). Хочу назвать товарищей по партийной работе, лучших секретарей партийных организаций цехов 2, 8, 11, 20, 22, 105, транспортного и ветеранов труда: С.Я. Евдокимова, А.И. Шумилина, Б.С. Ананьева, Н.К. Фролова, А.В. Рощина, В.Б. Турукина, Л.В. Смирнову, Л.П. Сушкова. На предприятии активно работал женсовет (председатель Е.А. Игнатенко), который интересно и душевно организовывал и проводил мероприятия, полюбившиеся работникам завода: о рабочих династиях, о матерях, о трудовых коллективах. Новые формы в своей деятельности использовали ДК «Октябрь» (директор М.Р. Чудомеева) и ДСО «Волна» (председатель В.И. Зубович). В 1989 году коллектив завода с хорошими экономическими показателями встретил 50-летие и организовал большую праздничную программу. Андрей Анатольевич ПАВЛОВ