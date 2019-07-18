Региональное отделение Народного фронта в Московской области предлагает горожанам выбрать символы в городском округе Дубна. Сделать это можно до 25 июля в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ОНФ в Московской области». https://vk.com/onfmosobl Горожанам предлагается выбрать следующие символы: Объединенный институт ядерных исследований, храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино, синхрофазотрон, большеволжский большой маяк, Государственный университет «Дубна», набережная реки Волги, канал имени Москвы, парк Авиастроителей, пик Тяпкина, памятник В.И. Ленину. По итогам опроса, а также по заключению экспертных совещаний будут сформированы предложения с указанием символов, которые рекомендованы при разработке брендирования и будут изображены в виде граффити на улицах наукограда.