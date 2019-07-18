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Символы Дубны Печать
18.07.2019 00:00

Региональное отделение Народного фронта в Московской области предлагает горожанам выбрать символы в городском округе Дубна.

Сделать это можно до 25 июля в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ОНФ в Московской области».

https://vk.com/onfmosobl

 

Горожанам предлагается выбрать следующие символы: Объединенный институт ядерных исследований, храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино, синхрофазотрон, большеволжский большой маяк, Государственный университет «Дубна», набережная реки Волги, канал имени Москвы, парк Авиастроителей, пик Тяпкина, памятник В.И. Ленину.

По итогам опроса, а также по заключению экспертных совещаний будут сформированы предложения с указанием символов, которые рекомендованы при разработке брендирования и будут изображены в виде граффити на улицах наукограда.
  		 
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