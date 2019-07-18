Всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья» в очередной раз соберет специалистов ведущих медицинских центров страны для оказания помощи больным детям и расскажет о формировании в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. В этом году акция пройдет по Волге и Оке. Со 2 по 11 сентября состоится теплоходный тур по городам Центрального федерального округа России с участием врачей ведущих медицинских центров, которые проконсультируют детей, состоящих на медицинском учете в региональных органах здравоохранения. Теплоход «Василий Чапаев» пройдет по маршруту: Москва - Дубна - Рыбинск - Плес - Кинешма - Нижний Новгород - Муром - Рязань - Коломна - Москва. Организатором этого социально значимого проекта выступает благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Основной целью акции является оказание адресной медицинской помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. В обсуждении хода подготовки к предстоящей «Волне здоровья» приняли участие руководители федеральных медицинских центров и представители регионов-участников акции: президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия, заместитель директора по медицинской части ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» Александр Буркин, заместитель генерального директора по научно-клинической работе ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России Александр Дога, начальник отдела детства и родовспоможения Министерства здравоохранения Нижегородской области Татьяна Боровкова, главный врач ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», главный внештатный специалист департамента здравоохранения по лечебной физкультуре и спортивной медицине Владимирской области Вадим Киселев, заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области Татьяна Слабинская, заведующий оргметодотделом ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» Наталья Осипова, заместитель начальника Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 4 Министерства здравоохранения Московской области (г. Коломна) Людмила Каркина, заместитель главного врача по организационно-методической работе Центра медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий Минздрава Рязанской области Марина Панфилова, и.о. начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Любовь Лебедева. Открывая заседание, президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия отметил, что «Волна здоровья» - это, пожалуй, самый известный проект Лиги здоровья нации. «У акции действительно хорошая, более чем десятилетняя, история и очень достойные результаты. Она не только помогает детям, она объединяет коллективы лучших медицинских центров страны и специалистов на местах общим делом и общим стремлением - сделать эту помощь доступной и максимально эффективной. Мы, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, первыми начинали проводить эту акцию, затем к нам стали присоединяться многие профильные федеральные центры, и сегодня это уже реальная структура, которая позволяет решать многие вопросы. Мы объездили почти всю страну. Это только кажется, что Центральный федеральный округ такой благополучный, на самом деле, как ни странно, некому им заниматься в медицинском плане. Я это знаю по нашим выездам. Мы систематически туда выезжаем, я имею в виду наш центр, и, в общем, трудности большие... Поэтому я попросил коллег, чтобы мы сосредоточились в этот раз на ЦФО. Более того, есть такое понятие, как второе мнение. Живет человек где-то в небольшом городке, и когда приезжает туда специалист более высокого ранга, то это второе мнение может человека сподвигнуть на то, чтобы он решился на лечение или на обследование. Поэтому, на мой взгляд, «Волна здоровья» это действительно стоящее мероприятие», - рассказал президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия. «Наш институт уже не первый год принимает участие в этой акции. Мы командируем своих сотрудников с педиатрической направленностью, учитывая адресную помощь детям, но при необходимости они могут оказать помощь и взрослым. От нас едут: специалист оториноларинголог и специалист по слухопротезированию, слуховой реабилитации, кохлеарной имплантации и т.д. Мы берем с собой переносное оборудование, которое не требует больших площадей. Специализированную помощь можем оказать на месте и, если потребуется, помощь высокотехнологического плана, как в системе ОМС, так и высокотехнологическую медицинскую помощь по первому разделу, мы готовы взять этих пациентов к себе», - рассказал заместитель директора по медицинской части ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» Александр Буркин. Заведующий оргметодотделом ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» Наталья Осипова сообщила, что в Дубне уже создан Оргкомитет акции под руководством главы городского округа Максима Данилова, к акции готовятся и ждут. «Волну здоровья» мы встречаем не первый год. Очень этим гордимся и считаем ее очень важной акцией. Польза от «Волны здоровья», на мой взгляд, многогранная. Во-первых, конечно, это пациенты, которые приходят на борт теплохода в сопровождении местных врачей, слушают мнение специалистов из федеральных центров, и им в результате уже проще выстраивать дальнейшую тактику лечения. Дубна маленький город, 75 тысяч жителей, но рядом расположены Талдомский и Дмитровский районы, и в прошлый раз дети из этих районов тоже приезжали и получали на теплоходе помощь. «Волна здоровья» традиционно становится большим праздником здоровья в городе», - рассказала Наталья Осипова. В заключение президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия отметил, что списки детей имеют очень большое значение. «Мы никому не отказываем, но важно, чтобы попали дети, которые реально нуждаются в высококвалифицированной консультации, чтобы эти дети потом попали в федеральные центры», - сказал Лео Бокерия. Отметим, что в этом году команду проекта представляют: ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева» Минздрава России, ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ «Детский медицинский центр» УД Президента РФ, ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России». В каждом городе в заранее подготовленных списках значатся сотни детей, которых местные органы здравоохранения заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Это дети в возрасте от грудничкового до подросткового с различными патологиями. Каждого сопровождают не только родители, но и местные врачи, знакомые с историей болезни. После осмотра медиками у детей появляется шанс получить верный диагноз, а также возможность лечения в Москве. По традиции врачи принимают не только по спискам, но и всех желающих - в приеме никому не отказывают. Все обследования и консультации проводятся бесплатно. Кроме того, по традиции, врачи-педиатры Детского медицинского центра Управления делами Президента РФ проведут семинары «Мамина школа - сохраним грудное вскармливание» для молодых родителей и ответят на насущные вопросы по уходу и грудному вскармливанию младенцев. Также в рамках акции любой желающий сможет узнать о первой немедицинской помощи и обучиться элементам ее оказания (сердечно-легочная реанимация, инородное тело в дыхательных путях). Обучение проведут специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Помимо оказания адресной медицинской помощи детям, важной составляющей «Волны здоровья» по традиции являются информационно-пропагандистские мероприятия для молодежи. В этом году внимание будет уделено вопросам формирования в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. В большинстве городов в этом году пройдут фестивали здорового образа жизни «Сохрани свое здоровье» и акция «10 тысяч шагов к жизни» - именно столько (чуть больше 7 километров в день) должен проходить каждый человек. Наша справка Первая «Волна здоровья» - теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями - прошла в 2006 году. Именно тогда и был заложен механизм проведения акции, оставшийся неизменным по сей день. В последующие годы теплоходы с врачами из ведущих научно-медицинских центров прошли по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу, Лене, Неве, Ладожскому и Онежскому озерам и Черноморскому побережью. В 2010 и 2013 годах «Волна здоровья» проходила в городах Урала, Сибири, Дальнего Востока. Маршрут 2010 года: Ханты-Мансийск, Тобольск, Тара, Горноправдинск, Уват, Тевриз, Омск. Маршрут 2013 года: Якутск, Мохсоголлох, Олекминск, Ленск. Якутия переняла опыт «Волны» и теперь проводит аналогичные акции в своем регионе. За прошедшие годы «Волна здоровья» побывала в более чем 50 населенных пунктах 7 федеральных округов Российской Федерации. Свою собственную «Волну здоровья» начала ежегодно проводить и Костромская область. В 2018 году акция «Волна здоровья» впервые прошла вдоль Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым. С 2006 по 2018 год почти 11 000 детей прошли на «Волне здоровья» медицинские обследования и получили консультации специалистов, около 2 тысяч детей по направлениям «Волны здоровья» получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы.