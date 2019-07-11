Совет ветеранов левобережья поздравляет руководство и весь коллектив Дубненского машиностроительного завода имени Н.П. Федорова с 80-летним юбилеем!

Становление завода пришлось на тяжелые военные годы. Многие ветераны левобережья именно в те годы, будучи совсем юными мальчишками и девчонками, начинали свою трудовую деятельность на предприятии, вставали к станкам и своим непосильным трудом приближали Победу.

В разное время заводу пришлось пройти через серьезные трудности, но всякий раз удавалось их преодолевать и выходить из испытаний закаленными.

Мы, ветераны, гордимся, что внесли свою лепту в историю градообразующего предприятия, играющего значимую роль в отечественной оборонной и машиностроительной промышленности.

Дубненский машиностроительный завод - часть истории многих дубненских семей и особенно жителей левобережной части города.

Ваша профессиональная работа, грамотное руководство предприятием, эффективная подготовка молодых кадров говорят о том, что впереди у предприятия еще много юбилеев!

Огромное спасибо за помощь, которую в течение многих лет родной завод оказывает Совету ветеранов левобережья. Низкий вам поклон.

Желаем всем сотрудникам и партнерам Дубненского машиностроительного завода успехов в работе, здоровья и семейного благополучия!

По поручению коллектива председатель Совета ветеранов левобережья Н.Г. ДЬЯЧКОВА