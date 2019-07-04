На дороги, тротуары, реконструкцию

На заседании Совета депутатов городского округа Дубна 27 июня утверждена корректировка муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Все статьи расходов внимательно изучались на профильных депутатских комиссиях. Свое заключение о соответствии проекта решения требованиям бюджетного законодательства подготовила Контрольно-счетная палата. Доходная часть городской казны на текущий год заметно возросла за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в размере 163 млн 652 тысяч рублей. Как подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Куликов, основные суммы - около 150 млн рублей - выделяются на развитие инфраструктуры Особой экономической зоны «Дубна». В том числе на софинансирование работ по проектированию и строительству участков улично-дорожной сети, включая систему ливневой канализации, участков водопроводной сети, сетей теплоснабжения и пр.; а также на реконструкцию городских очистных сооружений канализации с увеличением их производительности до 50000 куб.м в сутки. Среди других целевых расходов: 335 тыс. рублей - для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 119 тысяч - на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях; 500 тысяч рублей - на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций, получивших статус Региональной инновационной площадки Московской области. Около 21 млн рублей в рамках софинансирования будет направлено на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения. - В городе продолжается ремонт тротуаров, два участка уже готовы, по 11-ти ведутся работы, идёт подготовка к началу работ ещё на более 10 участках тротуаров и подходах к пешеходным переходам. Общий список был согласован Советом депутатов и Администрацией города ранее. Наконец-то удалось решить вопрос и с обустройством тротуара в Хлебозаводском переулке. По этому поводу неоднократно поступали обращения жителей, в том числе коллективные. Проектная и сметная документация готова. В бюджете мы вместе с Администрацией города предусмотрели на эти цели более 3,5 млн рублей, так что уже в этом году, надеюсь, жители смогут передвигаться вдоль проезжей части Хлебозаводского переулка не по обочине, а по тротуару, - сообщил Сергей Куликов. Приятной частью заседания стала церемония награждения: коллеги по депутатскому корпусу поздравили Нину Петровну Халяпину с замечательным профессиональным юбилеем - 30-летием на посту директора школы №2, поблагодарили за активную общественную работу и вручили Почетную грамоту Совета депутатов городского округа Дубна. Продолжением этой темы стало рассмотрение ходатайства генерального директора АО «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Федорова» о награждении почетными грамотами и благодарностями Совета депутатов лучших работников за добросовестный труд, высокий профессионализм при выполнении государственного оборонного заказа, значительный личный вклад в развитие предприятия и в связи с юбилейной датой - 80-летием со дня основания ДМЗ. Все предлагаемые кандидатуры одобрены единогласно. Ходатайство президента Торгово-промышленной палаты города Дубны о награждении индивидуального предпринимателя благодарностью Совета за вклад в развитие предпринимательской деятельности также удовлетворено. Завершающим вопросом повестки дня депутаты утвердили план нормотворческой работы на III квартал 2019 года. По информации Совета депутатов г.о. Дубна На дороги, тротуары, реконструкцию На заседании Совета депутатов городского округа Дубна 27 июня утверждена корректировка муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Все статьи расходов внимательно изучались на профильных депутатских комиссиях. Свое заключение о соответствии проекта решения требованиям бюджетного законодательства подготовила Контрольно-счетная палата. Доходная часть городской казны на текущий год заметно возросла за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в размере 163 млн 652 тысяч рублей. Как подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Куликов, основные суммы - около 150 млн рублей - выделяются на развитие инфраструктуры Особой экономической зоны «Дубна». В том числе на софинансирование работ по проектированию и строительству участков улично-дорожной сети, включая систему ливневой канализации, участков водопроводной сети, сетей теплоснабжения и пр.; а также на реконструкцию городских очистных сооружений канализации с увеличением их производительности до 50000 куб.м в сутки. Среди других целевых расходов: 335 тыс. рублей - для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 119 тысяч - на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях; 500 тысяч рублей - на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций, получивших статус Региональной инновационной площадки Московской области. Около 21 млн рублей в рамках софинансирования будет направлено на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения. - В городе продолжается ремонт тротуаров, два участка уже готовы, по 11-ти ведутся работы, идёт подготовка к началу работ ещё на более 10 участках тротуаров и подходах к пешеходным переходам. Общий список был согласован Советом депутатов и Администрацией города ранее. Наконец-то удалось решить вопрос и с обустройством тротуара в Хлебозаводском переулке. По этому поводу неоднократно поступали обращения жителей, в том числе коллективные. Проектная и сметная документация готова. В бюджете мы вместе с Администрацией города предусмотрели на эти цели более 3,5 млн рублей, так что уже в этом году, надеюсь, жители смогут передвигаться вдоль проезжей части Хлебозаводского переулка не по обочине, а по тротуару, - сообщил Сергей Куликов. Приятной частью заседания стала церемония награждения: коллеги по депутатскому корпусу поздравили Нину Петровну Халяпину с замечательным профессиональным юбилеем - 30-летием на посту директора школы №2, поблагодарили за активную общественную работу и вручили Почетную грамоту Совета депутатов городского округа Дубна. Продолжением этой темы стало рассмотрение ходатайства генерального директора АО «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Федорова» о награждении почетными грамотами и благодарностями Совета депутатов лучших работников за добросовестный труд, высокий профессионализм при выполнении государственного оборонного заказа, значительный личный вклад в развитие предприятия и в связи с юбилейной датой - 80-летием со дня основания ДМЗ. Все предлагаемые кандидатуры одобрены единогласно. Ходатайство президента Торгово-промышленной палаты города Дубны о награждении индивидуального предпринимателя благодарностью Совета за вклад в развитие предпринимательской деятельности также удовлетворено. Завершающим вопросом повестки дня депутаты утвердили план нормотворческой работы на III квартал 2019 года. По информации Совета депутатов г.о. Дубна На дороги, тротуары, реконструкцию На заседании Совета депутатов городского округа Дубна 27 июня утверждена корректировка муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Все статьи расходов внимательно изучались на профильных депутатских комиссиях. Свое заключение о соответствии проекта решения требованиям бюджетного законодательства подготовила Контрольно-счетная палата. Доходная часть городской казны на текущий год заметно возросла за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в размере 163 млн 652 тысяч рублей. Как подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Куликов, основные суммы - около 150 млн рублей - выделяются на развитие инфраструктуры Особой экономической зоны «Дубна». В том числе на софинансирование работ по проектированию и строительству участков улично-дорожной сети, включая систему ливневой канализации, участков водопроводной сети, сетей теплоснабжения и пр.; а также на реконструкцию городских очистных сооружений канализации с увеличением их производительности до 50000 куб.м в сутки. Среди других целевых расходов: 335 тыс. рублей - для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 119 тысяч - на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях; 500 тысяч рублей - на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций, получивших статус Региональной инновационной площадки Московской области. Около 21 млн рублей в рамках софинансирования будет направлено на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения. - В городе продолжается ремонт тротуаров, два участка уже готовы, по 11-ти ведутся работы, идёт подготовка к началу работ ещё на более 10 участках тротуаров и подходах к пешеходным переходам. Общий список был согласован Советом депутатов и Администрацией города ранее. Наконец-то удалось решить вопрос и с обустройством тротуара в Хлебозаводском переулке. По этому поводу неоднократно поступали обращения жителей, в том числе коллективные. Проектная и сметная документация готова. В бюджете мы вместе с Администрацией города предусмотрели на эти цели более 3,5 млн рублей, так что уже в этом году, надеюсь, жители смогут передвигаться вдоль проезжей части Хлебозаводского переулка не по обочине, а по тротуару, - сообщил Сергей Куликов. Приятной частью заседания стала церемония награждения: коллеги по депутатскому корпусу поздравили Нину Петровну Халяпину с замечательным профессиональным юбилеем - 30-летием на посту директора школы №2, поблагодарили за активную общественную работу и вручили Почетную грамоту Совета депутатов городского округа Дубна. Продолжением этой темы стало рассмотрение ходатайства генерального директора АО «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Федорова» о награждении почетными грамотами и благодарностями Совета депутатов лучших работников за добросовестный труд, высокий профессионализм при выполнении государственного оборонного заказа, значительный личный вклад в развитие предприятия и в связи с юбилейной датой - 80-летием со дня основания ДМЗ. Все предлагаемые кандидатуры одобрены единогласно. Ходатайство президента Торгово-промышленной палаты города Дубны о награждении индивидуального предпринимателя благодарностью Совета за вклад в развитие предпринимательской деятельности также удовлетворено. Завершающим вопросом повестки дня депутаты утвердили план нормотворческой работы на III квартал 2019 года. По информации Совета депутатов г.о. Дубна