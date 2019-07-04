Высококвалифицированные специалисты, крепкие профессионалы - наше главное достояние, а золотой фонд - это ветераны. Так считают на приборном заводе «Тензор», отметившем в прошлом году полвека с момента основания. С особым уважением в коллективе относятся к сотрудникам, чей стаж на предприятии превышает четыре десятилетия. Они участвовали в становлении и развитии производства, оставались с заводом в самые сложные периоды его истории и продолжают работать по сей день. Мастер механообрабатывающего производства Юрий Алексеевич Семенов - ветеран труда и атомной промышленности, у него немало наград, среди которых медаль приборного завода «За достигнутые успехи в труде». По окончании 1-го Московского индустриально-педагогического техникума (МИПТ) он устроился на «Тензор» в ноябре 1973 года. - Здесь в то время глухомань была: лес, болота непролазные, грибные места… И единственный корпус нового завода стоял посреди леса, - вспоминает Юрий Алексеевич. - Но вместе с обустройством промышленной площадки в планах была активная застройка микрорайона Большая Волга. В Запрудне, откуда я родом, с жильем до сих пор проблематично, а на «Тензоре» тогда пообещали квартиру. Я только женился, и жилищные перспективы стали решающим фактором. Через три года получил квартиру с подселением, потом отдельную, двухкомнатную, на улице Попова, там и живем с женой. Я был токарем пятого разряда, но такой вакансии на заводе не оказалось, согласился на предложение поработать конструктором, потом перешел мастером на производство. В 1980-е возглавил отдел технической документации, но не понравилось: сплошные бумаги и в подчинении одни женщины. Вернулся в инструментальный цех, да так в нем и остался. Участок обширный: и заточка, и сварка, и грузчики-транспортировщики, раньше была еще кузница с молотом и термичка, где на вакуумных установках делали спайки для радиоактивных электрокардиостимуляторов РЭКС… На механообрабатывающем производстве самые опытные специалисты в возрасте за 60 лет, так что можно сказать, что наш цех держится на пенсионерах. Но есть и молодежь. Современные станки с ЧПУ требуют совсем других навыков и умений, это дело молодых. За ними будущее «Тензора». Николай Михайлович Исаенков, бригадир монтажников радиоэлектронной аппаратуры КСП-40, среди прочих регалий награжден знаком отличия госкорпорации Росатом «За заслуги перед атомной отраслью» III степени. Он хорошо помнит день, когда впервые пришел на приборный завод. Было это 26 декабря 1975 года. После срочной службы прислушался к совету родственников, которые трудились на «Тензоре», решил посмотреть, что за новое предприятие, и… «задержался» на 44 года. - Работать я начал рано - в 15 лет, сразу после восьмилетки, трудился на базе «Альтаир» токарем и параллельно учился в вечерней школе. Но эта профессия не слишком привлекала, - признается Николай Михайлович. - А на приборном заводе нужны были монтажники радиоаппаратуры, меня сразу взяли в бригаду, выделили наставника, три месяца проходил обучение и в дальнейшем постепенно повышал квалификацию до VI разряда. В 1979 году уже сам стал бригадиром. Сейчас в моей бригаде шесть человек (я считаю, оптимальное количество), поровну мужчин и женщин. Каждый может выполнить любую операцию. Но я как бригадир смотрю, кто справляется быстрее, тому и поручаю конкретную задачу. В 1990 годы были сложные времена для всей страны, и на нашем предприятии зарплату задерживали по нескольку месяцев… Но я не люблю бегать с места на место. Образно говоря, где родился, там и пригодился. В итоге остался на «Тензоре» и не жалею. Кстати, многие из тех, кто покинул наш завод в поисках лучше доли, потом возвращались. Корпоративной наградой - золотым знаком отличия в труде - отмечены профессиональные достижения Нины Андреевны Сергеевой, ведущего бухгалтера. В августе 1976 года ее приняли на приборный завод учеником оператора на машиносчетную станцию. Это структурное подразделение бухгалтерии занималось обработкой документации: наряды, премии, зарплаты, табели, приходные и расходные ордера... - Здесь первый раз увидела калькулятор - японское качество, удобный, безотказный прибор. Но в основном мы работали не на вычислительной технике, а на электромеханических машинах: табуляторах, перфораторах… Информация заносилась на перфокарты, на каждый документ был свой макет, - поясняет Нина Андреевна. - Производство расширялось, документооборот возрастал, и в течение нескольких месяцев «Тензор» набирал операторов из числа молодежи, нас было человек 20 примерно одного возраста - 17-20 лет. Нагрузка была большая, работали по группам, в команде. Я пришла на завод со школьной скамьи, и мне было интересно общаться не только со сверстниками, но и с людьми постарше, которые относились к поколению родителей, слушать рассказы о жизни, перенимать опыт. Среди них были участники войны, фронтовики. Многие специалисты приехали на новый завод в Дубну из разных городов страны: из города Учкудука в Средней Азии, из Соликамска… Через год поступила на заочное отделение Московского экономико-статистического института, диплом получила как раз по своему профилю - механизированная обработка экономической информации. В 1991-м назначили руководителем производственной группы, тогда уже появились персональные компьютеры, мы их осваивали самостоятельно. Ручной работы становилось все меньше, возрастала автоматизация процессов и на производстве, и в бухгалтерии. В кризисный период, когда «Тензор» боролся за выживание, были варианты поменять сферу деятельности: звали главбухом в небольшие фирмы, в магазины. Но верилось, что постепенно все наладится, войдет в привычную колею, все-таки завод не маленький и сумеет преодолеть общий экономический спад в промышленности. Так и произошло. Подготовила Ирина Алексеева