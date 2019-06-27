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Идет ремонт подъездов Печать
27.06.2019 00:00

Управляющие компании Дубны проводят ремонт подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд». Ход работ проинспектировал депутат Московской областной думы Александр Орлов.

Вместе с заместителем главы администрации г.о. Дубна Николаем Тимошенко, руководителем УК «Дубна-Уют» Игорем Каганцовым, представителями «Молодой гвардии» «Единой России», Молодежного парламента при Совете депутатов г.о. Дубна они осмотрели качество работ по ремонту подъездов.

 

В этом году в рамках губернаторской программы в Дубне запланировано навести порядок в 130 подъездах. На данный момент работы ведутся в 40 подъездах, 12 уже готовы к сдаче.

«В подъездах становится чисто и уютно, мастера ремонтируют входные группы, стены, потолки, старые деревянные окна заменяют на пластиковые, устанавливают новые почтовые ящики. Все виды работ согласованы с жителями», - отметил парламентарий.

Программа «Мой подъезд» стартовала в Московской области в 2017 году. Ее основная цель - привести все подъезды в домах Подмосковья в хорошее состояние.
  		 
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