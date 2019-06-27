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Запрет на сжигание отходов Печать
27.06.2019 00:00

В течение месяца в Дубне должна быть прекращена деятельность предприятия по переработке медицинских отходов и проведена их утилизация. Такое поручение дал Андрей Воробьев в ходе совещания в Центре управления регионом.

На встречу были приглашены активные граждане, которые оставляют наибольшее количество предложений на портале «Добродел», обращают внимание на проблемные вопросы. «Мы решили еще более активизировать нашу работу с жителями - и в части обращений на «Добродел», и по всем жалобам в целом. Важно объяснить жителям, как работает наша система, как решаются вопросы, - отметил губернатор региона. - Наша задача - придать решению проблем другую скорость. Для этого мы все оцифровываем. Житель, который вызвал «скорую помощь» в Подмосковье, может теперь ее отслеживать и получать смс. Если мы говорим о системе образования, то это электронный портал, электронный журнал. Благодаря работе бокса здравоохранения в ЦУРе уменьшаем количество жалоб в день». Инициативная группа жителей Дубны собрала более 5 тысяч подписей и обратилась к губернатору, чтобы остановить деятельность предприятия по переработке медицинских отходов в городской черте. По поручению губернатора каждый вопрос должен быть решен в максимально короткие сроки.
  		 
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