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Экспертиза качества работ Печать
27.06.2019 00:00

Новый подрядчик по проведению экспертизы качества выполненных работ по ремонту асфальтового покрытия - ООО «Ратория» - проверяет дороги Дубны.

Специалисты берут образцы покрытия для последующего проведения экспертизы на проверку геометрических размеров и физических характеристик, а также контролируют площадь проделанной работы на соответствие площади выполненных работ условиям контракта. Работы, выполненные с отклонениями от условий контракта, приемке не подлежат. Так, при обнаружении дефектов выдаются письменные обращения подрядчикам, проводившим ремонтные работы, с требованием по устранению выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств за счет подрядной организации.
  		 
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