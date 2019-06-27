Экспертиза качества работ Новый подрядчик по проведению экспертизы качества выполненных работ по ремонту асфальтового покрытия - ООО «Ратория» - проверяет дороги Дубны. Специалисты берут образцы покрытия для последующего проведения экспертизы на проверку геометрических размеров и физических характеристик, а также контролируют площадь проделанной работы на соответствие площади выполненных работ условиям контракта. Работы, выполненные с отклонениями от условий контракта, приемке не подлежат. Так, при обнаружении дефектов выдаются письменные обращения подрядчикам, проводившим ремонтные работы, с требованием по устранению выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств за счет подрядной организации.

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