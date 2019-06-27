17 июня в Королёве, на площадке технопарка «Кванториум» Технологического университета, в рамках подведения итогов за I полугодие 2019 года реализации в Московской области федерального партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста» состоялось региональное расширенное заседание общественного совета этого федерального партийного проекта.

В заседании приняли участие депутаты Государственной и Московской областной думы, представители общественных организаций, муниципальные кураторы проекта на территории Подмосковья, а также члены общественного совета партийного проекта. Модератором выступил федеральный координатор партийного проекта «Локомотивы роста» депутат Государственной думы Денис Кравченко.

Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Лидия Антонова подчеркнула: «В течение двух недель члены «Единой России» проводили встречи и обсудили реализацию практически всех партийных проектов на территории Московской области. Данный проект интересен тем, что он помогает решать вопросы, связанные с созданием высокотехнологичного и наукоемкого производства».

Парламентарий объяснила, что только развитая экономика позволит нам быть уверенными в завтрашнем дне, развивать и поддерживать социальный успех.

Лидия Антонова также рассказала о выполнении соответствующей задачи президента страны Владимира Путина: «Повышение благосостояния жителей страны возможно исключительно путём создания условий для высокотехнологичного и современного производства. Такую задачу перед нами поставил наш президент, и сегодня мы ищем новые формы организации совместных усилий местных органов власти, федеральных структур и существующих в Подмосковье программ, включая программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева».

Докладывая об итогах реализации проекта за I полугодие 2019 года, Денис Кравченко подчеркнул, что проект «Локомотивы роста» нацелен на выстраивание системных отношений между партией «Единая Россия» как ведущей политической силой нашей страны и реальным сектором: промышленностью, малым и средним бизнесом, крупными и интегрированными структурами. «Наша задача сформулирована таким образом, что нам необходимо постоянно уделять внимание реальному сектору и нашим предприятиям. Мы в рамках проекта постараемся обеспечить новыми высокотехнологичными рабочими местами, содействовать созданию новых точек роста в регионах и в муниципалитетах, - отметил депутат. - Это в свою очередь даст возможность стабильному заработку нашим жителям и гражданам, которые проживают на территории Подмосковья и всей нашей страны».

Денис Кравченко добавил, что Подмосковье - это крупнейший промышленный регион страны, занимающий второе место в стране по промышленному потенциалу: на территории Подмосковья находятся более 3 тысяч предприятий, а во всей экономике Московской области занято около миллиона человек.

Региональный координатор объяснил: «Наша задача - позаботиться о том, чтобы люди чувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы совместно с Правительством Подмосковья и главами муниципалитетов стараемся выявлять и поддерживать новые точки роста и развивать их».

Секретарь Дубненского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Совета депутатов городского округа Дубна Павел Насонов по поручению главы городского округа Дубна Максима Данилова выступил в Королеве на расширенном заседании общественного совета партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста» с докладом о развитии Дубны, её инвестиционной привлекательности.

В ходе заседания Дубна наряду с Реутовом и Королёвом была отмечена среди лучших муниципалитетов Подмосковья как пример создания инвестиционных точек роста, их поддержки и развития.

Депутат Государственной думы, член президиума Регионального политического совета партии Валентина Кабанова отметила, что взаимодействие производства, науки и власти - основа благополучия людей. Она подчеркнула, что партия прикладывает много усилий, чтобы получить достойные результаты и делиться положительным опытом работы. «Мы можем многое рассказывать людям через общественные организации, которые сотрудничают с партией «Единая Россия», поэтому у нас с вами много работы по совершенствованию совместной работы», - заключила депутат.

Татьяна АРИСТАРХОВА