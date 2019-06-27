На территории Дома ветеранов состоялось большое праздничное мероприятие, посвященное 30-летию Дубненской организации ВОИ. Украшенная яркими шарами территория создавала приподнятое настроение. Прямо под открытым небом, среди деревьев юноши-волонтеры, расставив стулья, предупредительно помогали людям занять свои места. Поздравить общество с праздником пришли глава города М.Н. Данилов и начальник Управления соцзащиты Л.А. Габченко. Добрые слова в адрес председателя ДГО ВОИ Натальи Вячеславовны Суриковой были встречены аплодисментами. Грамоты, цветы и подарки - приятные моменты праздника. Спасибо обществу за то, Что никого не забывают, На праздники нас приглашают, С улыбкой доброю встречают. Даёте шанс нам быть как все: Раскрыть талант свой, не робея, Забыть о хворях о своих - Прекрасная, друзья, затея. И под баян попеть всем хором, «Сударушек» лаская взором, Концерт послушать, а потом Улыбку принести в свой дом. И на спектаклях мы бываем, В ДК концерты посещаем, И то общение с искусством Так обостряет наши чувства ДГО ВОИ всего лишь 30 лет! Вам процветанья и побед! Важна поддержка в трудный час. Спасибо, что вы есть у нас! В этот день состоялся праздничный концерт. Высоко в небо взлетали чистые детские голоса участников ансамбля «Вербочки», с неизменным успехом выступил любимый хор «Сударушка». Большой концерт показал, как много у нас талантливых исполнителей! Весело прошли и спортивные состязания. А затем всех пригласили на традиционное чаепитие, вручив подарки. Праздник удался на славу! Всем спонсорам, организаторам, артистам, волонтерам - низкий поклон. Что такое ДГО ВОИ для нас? Это место, где тебя встречают с улыбкой, помогают решить проблемы, дарят приятные минуты общения, приглашают на праздники с концертами и чаепитием. Это место, где забываются, пусть и на время, все хвори и неприятности, где можно петь хором, читать стихи… Это необходимо людям, как воздух. Огромное спасибо всем спонсорам - неравнодушным, отзывчивым людям… Особая благодарность руководству ОИЯИ за неоценимую помощь организации. Благодаря вам, мы можем приобщаться к культурной жизни города, посещать концерты. А любая встреча с прекрасным делает нашу жизнь разнообразней, богаче и ярче. Желаем неравнодушному председателю ДГО ВОИ Н.В.Суриковой, заместителю В.А.Лысовой и всему активу здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, счастья и мирного неба над головой. Эти милые женщины делают все, чтобы инвалиды смогли раскрыть свои таланты, не замыкались на своих проблемах. Разнообразные выставки, конкурсы, мероприятия, где можно показать свое творчество, активизируют людей, помогая преодолевать стеснение, раскрывать свои таланты и восхищаться творчеством других. Это очень важно для нас! И пусть не иссякнет этот родник идей! Значит, было уготовано им судьбой помогать людям. Пусть улыбки всегда озаряют ваши лица, пусть на вашем нелегком пути встречаются добрые и отзывчивые люди и пусть волны любви и благодарности членов ДГО ВОИ согревают вас! О.И. КОЛЫЧЕВА, инвалид II группы