В теплый солнечный день небольшими группами (с Большой Волги, институтской части города, левого берега) собирались ветераны - активисты городского Совета ветеранов (40 человек) для экскурсионной поездки на автобусе в г. Тверь. Это подарок администрации города ветеранам к празднику Победы.

Председатель городского Совета ветеранов Н.М. Шувикова поприветствовала всех, объявила программу предстоящего путешествия и представила гида фирмы «Интел - Тур» Ольгу Курскову. По дороге до Твери Ольга провела путевую экскурсию: знакомила с проезжаемыми населенными пунктами, их историей, со знаменитыми людьми, которым принадлежали достопримечательности, усадьбы.

Затем выехали на «Государеву дорогу», которая была построена в начале 18-го столетия. Для остановки императора и его свиты были построены путевые дворцы, в том числе в селе Завидово. Мы посетили в Завидово великолепный храмовый комплекс и осмотрели действующие храм Успения Пресвятой Богородицы и Троицкую церковь, пятиярусную колокольню середины 19 века. В храмах множество удивительных икон, восхитительные росписи на стенах и потолке, огромные паникадила, статуя Иисуса Христа. На втором ярусе колокольни нас ожидал сюрприз: чаепитие с медом и различными вареньями. На территории храмового комплекса открыто несколько музеев: народных промыслов, музей «Государева дорога», «Ямщицкая изба» и другие.

После посещения поселка Завидово мы направились в г. Тверь. Название Твери связано с рекой Тверцой, притоком Волги. Нам, жителям Дубны, единственного города Подмосковья, расположенного на Волге, приятно было напоминание, что исток великой реки находится в Тверской области.

Волга мирно течёт,

Наполняется силой

И вбирает в себя

Красоту этих мест.

(В.Грибков-Майский)

О богатой истории Твери рассказывают многочисленные памятники города. С тверским краем связаны имена А.С.Пушкина, А.А, Ахматовой, И.Н, Репина, С.Я.Лемешева и многих других выдающихся личностей.

В истории Твери многое связано с именем Михаила Ярославовича Тверского. В память о благоверном князе Михаиле Тверском в городе установлен памятник, построен храм святого Михаила, его именем названа набережная Волги.

Много интересного увидели ветераны. Больше всего мы были восхищены достопримечательностью города – Императорским путевым дворцом. Этот дворец - настоящая жемчужина города. В настоящее время в здании расположена экспозиция Тверской картинной галереи. Коллекция включает в себя картины русских художников Ф.С. Рокотова, И.И. Левитана, К.А.Коровина, В.А. Серова и много других. В интерьерах дворца - старинная мебель, скульптуры, конаковский фаянс.

На обратном пути мы обменивались впечатлениями. У всех было радостно на душе, приподнятое настроение. Наверное, не было бы столько положительных эмоций и восторга, если бы не наш гид Ольга, которая сопровождала нас с самого начала поездки и до ее окончания.

Мы от души благодарим организаторов этой поездки: председателя городского Совета ветеранов Н.М. Шувикову и её заместителя В.В. Антипова. Благодарим администрацию городского округа Дубна, руководителя ООО «РАТА-Экспресс» П.А. Насонова и всех, кто оказал благотворительную помощь в организации этой замечательной поездки.

Городской Совет ветеранов