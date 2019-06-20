Общественный совет Темой обсуждения 13-го заседания Общественного совета ОИЯИ по взаимодействию с органами местного самоуправления города, состоявшегося в преддверии Дня медицинского работника, стало оказание медицинских услуг дубненцам. В повестке дня два основных вопроса, касающихся деятельности МСЧ №9 и Дубненской городской больницы, о которых доложили руководители медицинских учреждений - начальник МСЧ Александр Клименко и главный врач ДГБ Алексей Осипов. Тема сверхактуальная. Ее выбор, как отметил председатель Общественного совета ОИЯИ Андрей Тамонов, связан с назревшими проблемами в этой области и с тем, что на заседаниях Совета вопрос медицинского обслуживания горожан не поднимался очень давно. - Нам надо тесно взаимодействовать с медицинскими организациями города, обеспечить необходимый уровень медицинского обслуживания, это очень важный вопрос, касающийся будущего Института, его статуса в реалии, - подчеркнул директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев. МСЧ №9: сегодня и завтра Особенно вопрос актуален для жителей институтской части города и работников Института, которые обслуживаются МСЧ №9, имеющей федеральное подчинение. Напомним, она подчиняется Федеральному медико-биологическому агентству. Но особенность в том, что «девятка», подчиняясь ФМБА, работает в системе обязательного медицинского страхования… Газета «Встреча» в свое время довольно подробно освещала изменения, которые претерпела медсанчасть, оказавшаяся три года назад в прямом смысле слова на грани выживания. О сегодняшнем дне и перспективах развития медицинского учреждения Совету доложил начальник МСЧ Александр Клименко, который, кстати, встал у руля медсанчасти три года назад: тогда, когда все было на грани… В настоящее время «девятка» располагает поликлиникой на 700 посещений в смену, стационаром на 124 койки, в составе которого два терапевтических, хирургическое и радиологическое отделения и дневной стационар на 56 коек. Благодаря тесному сотрудничеству МСЧ №9, ОИЯИ и ФМБА России между Институтом и Федеральным медико-биологическим агентством заключено большое рамочное соглашение по многим вопросам, начиная с технического сотрудничества, участия в разработке СанПиНов и других норм. Была выделена отдельная рабочая группа по медсанчасти, перед которой поставлена задача увеличить и улучшить качество обслуживания не только для ОИЯИ, но и для всего городского населения, поэтому в группе работают и представители городской больницы, и представители администрации города. Как уточнил помощник главного инженера ОИЯИ, депутат городского Совета депутатов Евгений Углов, дополняя информацию начальника медсанчасти, финансирование в рамках соглашения сделало возможным проведение капитального ремонта помещений в поликлинике и стационаре МСЧ №9, закупку современного медицинского оборудования. Кроме того, оплата дополнительных часов работы врачей-специалистов за счет ОИЯИ для обслуживания сотрудников Института позволила значительно сократить очереди на прием. То есть позитивная динамика здесь налицо. - Были, конечно, опасения, что сотрудники ОИЯИ будут получать качественную медицинскую услугу, а остальные жители города - по остаточному принципу. Этого удалось избежать благодаря тому, что рабочая группа собиралась в еженедельном режиме, работала обратная связь, принимались ключевые решения. Сейчас мы находимся в стадии, если смотреть в будущее, перехода в бюджет развития, - поделился Евгений Углов. Массу вопросов и тревожные опасения у жителей институтской части города вызывает скорое открытие на левом берегу нового хирургического корпуса. Что будет с хирургическим отделением в МСЧ №9? В городе поползли слухи, что его закроют. Однако это не подтвердилось. Речь идет лишь о том, что после открытия нового хирургического корпуса Дубненской городской больницы прикрепленные к МСЧ жители именно там смогут получать экстренную врачебную помощь в ночные часы и в выходные дни. Вообще, говоря о городской медицинской стратегии, все сошлись во мнении, что ее надо так прописать, чтобы у каждого медучреждения была своя ниша, и в любом случае, когда откроется на левом берегу новый корпус, и ДГБ, и МСЧ №9 должны не конкурировать между собой, а поддерживать и дополнять друг друга, чтобы в городе можно было получить все 100% медицинских услуг. Кстати, забегая вперед, скажем, что это нашло отражение в решении Общественного совета ОИЯИ: руководству МСЧ-9 и Дубненской городской больницы рекомендовано выработать скоординированную позицию по вопросам оказания медицинской помощи на территории нашего города. На вопрос председателя Общественного совета ОИЯИ Андрея Тамонова руководителю медсанчасти, есть ли у МСЧ дорожная карта, в каком направлении двигаться, чтобы не конкурировать с ДГБ, а дополнять друг друга, Александр Клименко ответил: - На сегодняшний день у нас есть радиологическое отделение, чего нет в Московской области. Кроме того, отделение паллиативной помощи, лор-отделение, отделение гнойно-септической хирургии - три отделения, для которых есть лицензии, площади, специалисты. В целом у МСЧ №9 есть долгосрочные перспективы развития: по радиологии, онкологии, здесь вектор движения в сторону создания онкоцентра, - отметил А.А.Клименко. С открытием хирургического корпуса в левобережье (кстати, есть норматив госпитализации на город, сейчас он делится в соотношении 50 на 20 - так приписано население к медучреждениям) должно быть перераспределение объемов, единственная возможность, чтобы заполнить эти объемы, выходить на региональный уровень. ДГБ уже выходит, она сейчас аккредитована на Тверскую область. Такие же процессы должны быть и в МСЧ-9. Но тут главное, считает Евгений Углов, не перестараться и не потерять в качестве обслуживания… Успевает ли «скорая» довезти больного живым до сосудистого центра? Вопрос, волнующий и членов Общественного совета, и горожан с того момента, когда дубненцев с подозрением на инфаркт или инсульт стали возить в Дмитров или в Долгопрудный. Главный врач ДГБ Алексей Осипов по поводу транспортировки пациентов в сердечно-сосудистые центры сказал следующее: - Говорят, что больные умирают в машинах «скорой помощи». Я брал статистику за прошлый год - ни одной смерти в машине «скорой помощи» не было. За прошлый год у нас в сосудистые центры доставлено 123 пациента с острым коронарным синдромом и 202 с острым нарушением мозгового кровообращения. То есть получается, в среднем в день увозят меньше одного больного. Главврач городской больницы еще раз напомнил, что при этих состояниях важно время, нужно попасть в «окно», когда можно эту помощь оказать, чтобы получить достаточный эффект. Для инфаркта оптимальный вариант – 12 часов с момента его развития, и, если медики будут стабилизировать больного здесь, могут упустить время, наступит гибель ткани сердечной мышцы, и тогда стационар сосудистого центра ничем не поможет – образуется рубец. Ведь смысл сосудистого центра в чем? Появился в сердечной артерии тромб, дальше возникает некроз (омертвение) ткани, рубец. Если вовремя под экраном ангиографа завести проводник в сосуд сердца и удалить этот тромб (причину инфаркта) или стент поставить, в этом случае инфаркт не развивается, рубец не образуется, человек инвалидом не становится и ведет полноценную жизнь. Если не успеть доставить больного в центр, даже если он останется жить, у него образуется огромный рубец на сердечной мышце, и сердце не может нормально функционировать, человек в 100% случаев инвалид. - Как только у нас стали возить больных в сосудистые центры, смертность от инфарктов и инсультов уменьшилась. Кстати, сердечно-сосудистые центры во всем мире строятся на население от 250 до 500 тысяч человек, и во всем мире пациентов возят в эти сосудистые центры, - заключил Алексей Валентинович. ДГБ: новый корпус, сосудистый центр, детская поликлиника на правом берегу Главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов, который буквально накануне заседания Общественного совета ОИЯИ стал победителем областного конкурса на звание лучшего руководителя организации здравоохранения Московской области, рассказал о работе возглавляемого им медицинского учреждения. Он акцентировал внимание на вводе в эксплуатацию нового лечебного корпуса, который состоится в конце июля - начале августа. Как отметил главврач ДГБ, уже завозится необходимое медицинское оборудование, сформирован штат высококвалифицированных специалистов. Кстати, как только введут в эксплуатацию новый корпус, есть планы перевести туда акушерско-гинекологическое отделение, чтобы можно было начать ремонт в освободившемся здании. После завершения ремонта отделение вернется на старое место. Уже в этом году, уточнил Алексей Валентинович, должны начаться работы по проектированию сердечно-сосудистого центра. Что касается кадров, главврач отметил высокую укомплектованность врачей, которыми большей частью медучреждение обеспечено, однако небольшой дефицит все же имеется. Говорили на заседании Общественного совета и о состоянии детских поликлиник - тоже злободневная проблема. У главврача ДГБ поинтересовались, какие подвижки есть у нас по детской поликлинике на правом берегу. Давно назрела необходимость строительства новой детской поликлиники в правобережье, например, на пустыре рядом с парком семейного отдыха. Чем не оптимальный вариант?.. Члены Общественного совета обратились к главе города с настоятельной просьбой найти пути решения этого вопроса: может быть участие в соответствующей областной программе или условие обременения инвестора-застройщика, чтобы, к примеру, он отвел под эти цели первый этаж многоквартирного жилого дома. В итоге в решение 13 заседания ОС ОИЯИ вошел пункт: предложить администрации занять более активную позицию по вопросу строительства помещений для единой детской поликлиники. Кроме того, в решении отмечены положительные шаги в развитии ДГБ, связанные с планируемым вводом в эксплуатацию нового лечебного корпуса, а также планами по созданию сердечно-сосудистого центра, а также положительные шаги в развитии МСЧ №9, связанные с реализацией соглашения между ОИЯИ и ФМБА России, в том числе в проведении капитальных ремонтов помещений, закупке и ремонте медицинского оборудования, а также сокращения очередей приема у специалистов. На заседании ОС ОИЯИ побывала Татьяна КРЮКОВА Фото Игоря Лапенко, Анны СУХОЙ