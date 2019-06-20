Корректировка бюджета и дата предстоящих муниципальных выборов стали основными темами повестки дня внеочередного заседания Совета депутатов городского округа Дубна 13 июня.

Изменения в статьи бюджета касались перераспределения денежных средств на общую сумму 9,1 млн рублей для финансирования мероприятий по внедрению «целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Ожидается, что в новом учебном году, уже с 1 сентября, муниципалитеты Подмосковья, и в том числе Дубна, приступят к реализации этого пилотного проекта. Он подразумевает персонифицированное финансирование дополнительного образования. Родителям будет выдаваться сертификат на каждого ребенка от 5 до 18 лет с возможностью оплачивать им занятия в кружках, секциях, творческих объединениях, причем не только в государственных и муниципальных учреждениях, как было раньше, но и в частных.

Финансовое обеспечение первой стадии проекта и предстоящее участие Дубны в этой программе детально изучались на совместном заседании двух постоянных депутатских комиссий: по бюджету, финансам и налогам (председатель Евгений Углов) и по образованию и культуре (председатель Нина Халяпина). Обмен мнениями продолжился и на заседании Совета.

Так, Ярослав Викулин отметил, что дополнительное образование - фактически единственная структура по ранней профориентации детей и подростков. Однако подушевое финансирование может привести к закрытию «маловостребованных» кружков и увольнению педагогов. Кроме того, оно не предполагает обновления материально-технической базы и оборудования.

Андрей Тамонов полагает, что главные риски - не перейти по окончании пилотного этапа на схему: один ребенок - один сертификат - один кружок, притом что юные жители наукограда зачастую занимаются сразу в нескольких секциях и студиях. Он предложил профильным организациям серьезно работать в этом направлении, чтобы не допустить подобных перспектив.

Евгений Углов добавил, что первая статистика и аналитика по пилотному проекту обещана по истечении четырех месяцев, то есть в январе, а формирование муниципального бюджета на 2020 год начнется уже летом. Это означает, что нельзя будет заранее предусмотреть соответствующие статьи расходов.

Посовещавшись и выслушав комментарии руководителя городского управления народного образования, депутаты большинством голосов утвердили корректировку бюджета.

В качестве преамбулы ко второму вопросу председательствующий на заседании Михаил Подлесный напомнил, что срок депутатских полномочий истекает и в соответствии с действующим законодательством необходимо назначить дату муниципальных выборов. Разногласий по этому поводу не было: по решению Совета депутатов выборы представительного органа нового созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

В канун профессионального праздника медицинских работников руководство и профсоюзная организация Дубненской городской больницы обратились с ходатайствами о награждении лучших врачей, фельдшеров и медсестер благодарностями и почетными грамотами Совета депутатов. Об этом проинформировал коллег председатель постоянной депутатской комиссии по социальной политике, здравоохранению, работе с ветеранами и общим вопросам Павел Насонов. Все предлагаемые кандидатуры получили единогласное одобрение депутатов.

По информации Совета депутатов г.о. Дубна