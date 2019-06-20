В ДК «Октябрь» в рамках проекта «Культура малой родины» состоялся открытый межрегиональный фестиваль-конкурс «Россия – родина моя!», организованный Дубненским местным отделением партии «Единая Россия».

В фестивале приняли участие представители Московской, Тверской, Ярославской областей, а также города-героя Волгограда. Прозвучало 120 сольных и коллективных номеров. Конкурсанты выступали в номинациях: народное пение, академический вокал и эстрадный вокал. Гран-при взял коллектив «Капель», исполнивший удивительную многоголосную композицию. Лауреаты удостоены дипломов и отмечены спонсорами и членами жюри памятными подарками.

«Фестиваль, организованный в наукограде в преддверии Дня России, направлен на формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, воспитание в духе патриотизма и любви к Родине и, конечно же, сохранение и развитие традиций российской песенной культуры. Надеемся, что этот культурный праздник стал настоящей площадкой для развития творческого потенциала молодежи и ее исполнительского мастерства», - так прокомментировал задачи фестиваля координатор партийного проекта «Культура малой Родины» в Дубне Николай Кукарников.

Председатель оргкомитета фестиваля, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» г.о. Дубна, депутат Совета депутатов Павел Насонов вручил всем участникам награды и поблагодарил непосредственных организаторов творческого конкурса: координатора партпроекта «Культура малой родины» в Дубне Николая Кукарникова и председателя Общественного совета партпроекта «Культура малой родины», художественного руководителя фестиваля-конкурса Юрия Карсакова.

Организацию питания участников фестиваля взял на себя член партии «Единая Росиия» Дмитрий Мокеев. Для всех желающих была проведена экскурсия в Музей археологии и краеведения г. Дубны (транспорт безвозмездно предоставил секретарь местного отделения, депутат Совета депутатов Дубны Павел Насонов). Оргкомитет фестиваля благодарит городскую администрацию за поддержку в проведении мероприятия, в частности, главу городского округа Дубна Максима Николаевича Данилова, заместителя главы города Романа Юрьевича Беленко, начальника отдела культуры Людмилу Юрьевну Кузминову и директора ДК «Октябрь» Елену Александровну Иванову. Огромная благодарность Ольге Ивановне Мироновой за предоставленное помещение Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».

Дубненское местное отделение партии «Единая Россия» также выражает благодарность спонсорам фестиваля: Андрею Сергеевичу Денисенко, компании «Телесеть+» и компании «Фасад спецстрой».

Искренняя благодарность директору Музея археологии и краеведения г. Дубны Елене Викторовне Чертовских за проведенные для участников фестиваля экскурсии.