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Расширяет сотрудничество с ветеранами Печать
20.06.2019 00:00

В ближайшие дни АО «ТЕНЗОР» подпишет соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи с городской общественной организацией ветеранов микрорайона «Большая Волга».

Приборный завод выразил готовность способствовать развитию деятельности этой ветеранской организации наукограда, проведению встреч трудового коллектива с ветеранами войны, труда, вооруженных сил. Важным направлением станет решение социально-бытовых вопросов и приоритетных задач по защите прав и интересов ветеранов, обеспечению их достойного положения в обществе.

Предприятие будет оказывать методическую помощь Совету ветеранов в работе по военно-патриотическому, нравственному и культурному воспитанию молодежи, а также в организации шефства над местами захоронения погибших воинов. Ветеранский актив будет привлекаться к рассмотрению перспектив социально-экономического развития города и приборного завода.

- С момента образования, полвека назад, «ТЕНЗОР» стал градообразующим предприятием для района Большая Волга, и мы считаем, что расширение сотрудничества с ветеранами этого района, среди которых немало наших бывших коллег, много лет трудившихся в цехах и отделах приборного завода, станет достойным продолжением этой славной традиции, - отметил директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный. - Что касается ветеранов «ТЕНЗОРА», то в родном коллективе им всегда рады, приглашают на заводские мероприятия и праздники, а сами они охотно делятся опытом и воспоминаниями о разных периодах в истории завода. Эту связь и преемственность поколений нужно сохранять и развивать.
  		 
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