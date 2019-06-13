11 июня в Дубну прибыл XXI Волжский крестный ход, стартовавший от истоков реки Волги 1 июня. Дубна - единственный город Московской области, через который пролегает его путь. XXI Волжский крестный ход посвящен 200-летию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской. Святыня крестного хода - икона святой благоверной княгини из церкви в честь Архангела Михаила города Торжка.

Рано утром катер со святыней торжественно встречали на причале «Дубна» на реке Волге духовенство и прихожане храмов Дубненско-Талдомского благочиния, миряне. Многолюдное шествие с иконой святой благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской и святынями Дубненско-Талдомского благочиния: иконой святой Анны Кашинской, иконой сщмч. Михаила Абрамова (Дубненского), иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша», иконой святых Петра и Февронии и ковчегом с мощами великомученика Пантелеимона - проследовало с пением молитв по набережной и улицам города до храма Рожденства Иоанна Предтечи на Большой Волге.

Здесь святыни с благоговением ожидали те, кто не смог по состоянию здоровья участвовать в крестном ходе. Божественную литургию служило духовенство Тверской епархии, возглавляемое благочинным г. Твери протоиереем Павлом Сорочинским, и клирики Дубненско-Талдомского благочиния во главе с благочинным протоиереем Павлом Мурзичем. В крестном ходе принял участие глава Дубны Максим Данилов, представители городской администрации, общественных организаций, учебных заведений города, депутаты.

Обращаясь к собравшимся, благочинный г. Твери протоиерей Павел Сорочинский и благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа Павел Мурзич говорили о сакральном значении, духовной радости и объединяющей силе Волжского крестного хода и, конечно же, о семейных ценностях, ведь святая Иулиания - покровительница брака и целомудрия.

До часа дня не иссякал живой ручеек из желающих поклониться дорогим святыням. Затем катер отбыл в следующий пункт Волжского крестного хода - город Кимры. Завершится крестный ход по Волге в Калязине 15 июня.

В этом году Дубна в 11-й раз присоединилась к Волжскому крестному ходу, который ведет свою историю с 1999 года. Накануне 2000-летия Рождества Христова, 20 июня, от истока Волги начался крестный ход по водам трех рек: Волги, Днепра и Западной Двины. На следующий год традиция освящения истока реки Волги и начало крестного хода были объединены в один праздник. Маршрут начинается у истока Волги, проходит по всей Тверской области с заходом в Дубну Московской области и завершается в Калязине.

Светлана КОЗЛОВА

(О святыне - иконе святой благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской в «Православной Встрече»).