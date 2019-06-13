Турнир по интеллектуальным играм на кубок ГосМКБ «Радуга», проводимый предприятием ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка при участии его первичной профсоюзной общественной организации, собрал восемь команд - это участники самого конструкторского бюро, подшефной школы №1, носящей имя первого главного конструктора, а также молодые специалисты головного предприятия - АО «КТРВ» (г.Королев). Такие состязания, рассказывает член Огкомитета турнира Ирина Любимова, способствуют позитивному неформальному общению молодежи и работников предприятия, популяризуют интеллектуальный досуг, помогают выявить нестандартно мыслящих работников. Все это вкупе с духом состязательности дает отличный результат и заряжает участников на позитив.

Примечательно и то, что молодые специалисты КБ, некоторое время назад принимавшие участие в подобных играх, организованных их коллегами по отрасли, смогли оценить идею коллег и организовать интеллектуальные бои теперь уже на собственной площадке.

А вот председатель Совета молодежи Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Надежда Князева призналась, что после участия в турнире в Дубне возникло желание организовать интеллектуальные соревнования в рамках своего предприятия.

- В Дубне молодые специалисты нашего предприятия уже не первый раз – мы с удовольствием откликаемся на приглашения дубненского КБ. Во время таких поездок знакомимся с коллегами, сплачиваемся между собой внутри собственной команды. С молодыми специалистами ГосМКБ «Радуга» нас связывают теплые дружеские отношения – ребята приезжали к нам на слет, организованный молодыми специалистами, на спортивный турнир по пейнтболу. Организаторы турнира также предусмотрели для нас интересную обзорную экскурсию – нам интересно увидеть городские достопримечательности и узнать о предприятиях, которые работают в наукограде, тем более, что мы наслышаны об инновационных компаниях, работающих на территории Особой экономической зоны «Дубна».

По три команды на турнир выставили ГосМКБ «Радуга» («Зуб мудрости», «Ходи то, делай сюда» и «Ласточка») и школа №1 («Цыплята», «Факел» и «Dream Team») и две сборные представляли головное предприятие Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» из Королева («Метеор» и «План эвакуации»). Интеллектуалам предстояло проявить смекалку, логику и общую эрудицию в трех этапах – «Интеллектуальное троеборье», «Призма» и «Спортивное «Что? Где? Когда?», а также в финале игры, в ходе которой и определился победитель.

По итогам трех туров в финальную игру «Брейнринг» вышли три команды: «Зуб мудрости», «Ходи то, делай сюда» и «Цыплята». Третье место заняла команда «Зуб мудрости», на втором – ребята из первой школы и их сборная «Цыплята», а первое место и кубок победителя у сборной ГосМКБ «Радуга» «Ходи то, делай сюда».

Начало проведению интеллектуальных игр положено. И хорошо, говорят их организаторы, если с годами турнир станет еще одной доброй традицией дубненского предприятия.

Анна Сухая