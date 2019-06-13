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Дорога памяти Печать
13.06.2019 00:00

Министерство обороны Российской Федерации проводит работу по размещению в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти», строящегося главного храма Вооруженных сил Российской Федерации сведений об участниках Великой Отечественной войны с целью сохранения священной памяти о народном подвиге в годы войны.

Сбор материалов охватывает всех участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., включая погибших в указанный период, а также участников войны, вернувшихся с войны и проживавших на территории г. Дубны, и граждан, приравненных к категории участников войны (труженники тыла, работники оборонных предприятий, жители блокадного Ленинграда), и умерших в послевоенный период, а также ныне проживающих в Дубне.

Вы можете самостоятельно внести сведения об участнике Великой Отечественной войны в базу данных информационного ресурса «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/
  		 
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