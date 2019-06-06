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Смелый проект для активного отдыха Печать
06.06.2019 00:00

Местом притяжения горожан – любителей водных видов спорта и отдыха на воде, в ближайшие дни станет левобережный пляж. Его техническое открытие состоялось в первый день лета. Торжественное мероприятие еще впереди.

Цивилизованный отдых у воды наконец-то станет нормой и для нашего наукограда, окруженного водой, но до сих пор не имевшего современной оборудованной площадки для летних развлечений. Идейный вдохновитель проекта – дубненский предприниматель Дмитрий Мокеев, который вместе с командой таких же креативных и деятельных молодых людей задумал и практически уже претворил в жизнь задумку: создание арт-объекта для культурного отдыха горожан на берегу Волги. На открытии пляжа, который получил название «Атомный», побывали глава города Максим Данилов и депутат Мособлдумы Александр Орлов. Они отметили, что создание подобного объекта – это своевременная необходимость для Дубны.

Организаторы проекта позаботились о безопасности отдыхающих: на пляже будет круглосуточная охрана, будут дежурить спасатели, предусмотрена регулярная уборка территории. Любители активного отдыха обязательно найдут чем себя занять: полёты на водных байках, прокат гидроциклов, прогулки на катере, пляжный волейбол и многое другое.

И еще одна немаловажная деталь: пляж будет бесплатным, так что отдохнуть на нем будет иметь возможность каждый желающий.

 
  		 
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