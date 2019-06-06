Сотрудники структурных подразделений Администрации г.о.Дубна с ознакомительной целью посетили Центр управления регионом (ЦУР) в Доме правительства Московской области.

Созданный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Центр управления регионом был открыт 29 декабря 2018 года. Именно здесь в круглосуточном режиме проводятся сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья, происходит оперативное реагирование на проблемы, отслеживание общей социально-экономической ситуации в регионе.

Сотрудники Центра рассказали о принципах работы ЦУР. Кратко концепцию можно выразить так: «Все знаем - быстро решаем - не допускаем». Работа начинается со сбора, обработки и анализа информации. Жалобы поступают с портала «Добродел», «горячих линий» губернатора, социальных сетей, профильных ведомств, муниципалитетов и отраслевых систем. В информационной системе результат отображается на тепловой карте, где цветом показано, насколько остро стоит та или иная проблема в конкретном муниципалитете. Здесь же можно увидеть динамику в разрезе территорий и выявленные точки напряженности.

Поступившая информация разделяется на 11 профильных блоков: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, ЖКХ, экология, строительство, МФЦ и госуслуги, СМИ, безопасность, нацпроекты. Система призвана обеспечить оперативную доставку жалоб до исполнителя, который в кратчайшие сроки должен качественно решить проблему (если она не относится к ресурсоемким). Для решения каждой категории проблем установлен определенный срок.

Один из главных принципов работы Центра управления регионом - после выявления истинной причины проблемы не допустить ее повторения. К примеру, после тяжелого дорожно-транспортного происшествия профильные ведомства решают, как переоборудовать участок дороги или разместить дополнительные дорожные знаки, чтобы в будущем предотвратить подобную ситуацию.

В Центре работают 122 сотрудника из 28 отраслевых ведомств и министерств. ЦУР - это единая точка мониторинга, которая позволяет в любой момент времени быть в курсе всего происходящего в Подмосковье. Сотрудник Центра, например, видит, какие автобусы в заданном населенном пункте на данный момент не вышли на маршрут, с каким опозданием общественный транспорт приходит на остановки и даже мимо каких проехал, не останавливаясь.

По распоряжению губернатора в ближайшее время аналогичные центры будут созданы во всех муниципалитетах, что позволит более оперативно и внимательно решать запросы и жалобы жителей и управлять территорией.

По информации пресс-службы Администрации г.о.Дубна