Как сообщили сотрудники Дубненского центра занятости населения, на портале Роструда «Работа в России» (trudvsem.ru) стал доступен новый функционал ТОП-5 высокооплачиваемых и востребованных вакансий региона.

Пользователи смогут ознакомиться с наиболее привлекательными в части размера заработной платы вакансиями в своем регионе. ТОП-5 таких предложений формируется на основании данных, которые представлены на портале «Работа в России», и обновляется ежедневно в режиме онлайн. Пользователь может самостоятельно выбрать необходимый ему регион и, кликнув на заинтересованную его вакансию, перейти на страницу выбранного предложения и отправить свой отклик.

Помимо наиболее высокооплачиваемых вакансий, можно ознакомиться и с наиболее востребованными специальностями в каждом конкретном регионе. Выборка осуществляется на основании данных портала «Работа в России» по числу актуальных предложений трудоустройства в той или иной сфере деятельности.

Портал «Работа в России» (trudvsem.ru) является крупнейшей государственной базой вакансий. На портале собраны актуальные предложения трудоустройства работодателей и резюме соискателей из всех регионов страны. Широкий функционал «Работа в России» позволяет, помимо подбора подходящей работы, получить информацию о стоимости съёмного жилья около предполагаемого места работы, наличия и удаленности поликлиник, больниц, детских садов, школ и других объектов инфраструктуры.