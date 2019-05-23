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Вместе против коррупции Печать
23.05.2019 00:00

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции».

Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные органы государств - участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и БРИКС.

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях - социальный плакат и социальный видеоролик. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.

О.Ю.СЫТАЯ, старший помощник прокурора г.Дубны
  		 
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