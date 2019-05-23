Многие люди, независимо от возраста и физической подготовки, нацелены на активное долголетие и поддержание физической работоспособности. С этой целью Министерство социального развития Московской области ежегодно весной и осенью проводит масштабные мероприятия среди граждан пожилого возраста по скандинавской ходьбе.

Сегодня у скандинавской ходьбы много поклонников в разных странах, особенно скандинавских. Отсюда и название этого вида фитнеса. По статистике в европейских странах каждый пятый житель практикует ходьбу с палками. Для России скандинавская ходьба - относительно новый, но динамично развивающийся вид спорта.

В г.о. Серпухов 25 мая пройдет весенний фестиваль скандинавской ходьбы «Ходи, Подмосковье!», организованный Министерством социального развития Московской области совместно с Добровольным физкультурным союзом, в котором примут участие 2,5 тысячи граждан старшего поколения. В этом мероприятии примет участие и команда из сорока дубненских «скандинавов».

В рамках фестиваля участники пройдут марафон скандинавской ходьбы по маршруту, поучаствуют в различных мастер-классах, прослушают лекции о пользе физической активности и скандинавской ходьбы, посетят достопримечательности старинного города Серпухова, продемонстрируют флешмоб под руководством квалифицированных инструкторов с занесением в Книгу рекордов Гиннесса!

Нина Васильевна Новикова - одна из первых дубненских пенсионеров, которые начали заниматься скандинавской ходьбой. Она рассказала, как постепенно маленькая группа единомышленников, объединенных желанием вести активный образ жизни, превратилась в сплоченный коллектив, достойно представляющий наш город на городских и областных спортивных мероприятиях. Рассказала о позитивных эмоциях, бодрости духа, прекрасном настроении, сопутствующих занятию скандинавской ходьбой, и особо важном для граждан серебряного возраста единении с природой.

Всем участникам фестиваля Нина Васильевна пожелала доброго здоровья и гордости за пенсионеров родного Подмосковья в связи с занесением в Книгу рекордов Гиннесса.

Н.А. БАСКАКОВА,заместитель директора Дубненского центра социального обслуживания «Родник»