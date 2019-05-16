В рамках подготовки к юбилею Великой Победы в Отечественной войне 1941 - 1945 годов в нашем городе ведётся целенаправленная работа во всех общеобразовательных учреждениях по воспитанию у молодёжи чувства патриотизма и гордости за свою Родину.

И роль ветеранской организации в ней первостепенна. Об этом говорили на праздничной встрече людей старшего поколения в школе № 1, названной «Бал Победителей», глава Дубны М.Н.Данилов и председатель городского Совета ветеранов Н. М. Шувикова.

Они тепло поздравили собравшихся с 74-й годовщиной Победы и нацелили на дальнейшую, ещё более активную совместную со школой работу, столь необходимую в условиях современного мира.

Максим Николаевич прочитал стихотворение Владимира Высоцкого «Только он не вернулся из боя». А затем, при поддержке всего зала, вместе с директором первой школы Александром Ивановичем Руденко, ведущим вечера, они исполнили своего рода гимн этой светлой дате - песню «День Победы». На киноэкране шла хроника победных дней и Парада Победы 1945 года. Всё это придало праздничный настрой всему вечеру.

Разнообразные выступления продемонстрировали творческие коллективы. Прозвучал вальс «Под небом Парижа» (рук. С. Курникова, клуб «Буревестник». Танцевальные композиции «Ромашковое поле» и «Катюша» исполнили ученики 6 «а» класса, участники коллектива «Калинка» (рук. И. Яцкова). Ученики 10 «а» класса представили вальс «Синий платочек». А артистичная Таисия Соколовская - «Балерину политотдела».

С большим чувством прочла стих «Блокадный Ленинград» Женя Филимонова. Впервые ветераны услышали песни в исполнении фольклорного коллектива «Вербочка» (солист Станислав Андреев) и начинающего исполнителя Даниила Герца. А вот солистку Лену Обознову мы уже успели полюбить.

С приветствиями и поздравлениями обратились к аудитории ветеран Морского флота И.Л.Каулин, блокадница Ленинграда Г.Н. Поддубская, ветеран Лира Бойко и бывший ученик школы военных лет Э.Н. Варна. Участник Великой Отечественной войны народный поэт России В. Е.Уралов прочитал свои проникновенные стихи, в том числе особенно разбередившее душу стихотворение о своей первой учительнице немецкого языка, ушедшей на фронт и вернувшейся без обеих ног.

Хочется отметить активность ветеранов Большой Волги, ставших украшением многих наших праздников. Это певцы и чтецы Н.А.Меньшинина, Т.В. Мошева, В.Н. Хорошко.

Вечер удался на славу – ветераны читали стихи, пели, танцевали, не замечая своих лет. Любимые песни военных лет и мирных дней звучали и за традиционным чаем со свежей выпечкой и сладостями, с прекрасным обслуживанием девочек–старшеклассниц. Встреча показала, что главный источник хорошего настроения - активный досуг и дружеское общение.

Сколько же надо душевного тепла, уважения к людям, сил и времени, чтобы, собрав ветеранов, обеспечить им комфорт и все условия для развлечения, а многим, возможно, и для поднятия духа.

Покидая зал, ветераны сердечно благодарили директора школы Александра Ивановича Руденко, завуча по воспитательной работе Елену Анатольевну Прудникову, всех устроителей этого замечательного праздника и спонсоров, проявивших заботу о людях старшего поколения, и желали им здоровья и благополучия, а школе - новых достижений и побед учеников.

А 7 мая в школе прошел торжественный митинг, посвящённый смотру «Бессмертный полк». Только в этом году он увеличился на 56 человек, причем не только за счёт первоклассников. Теперь его общая численность составляет 350 человек.

В этот же день школа №5 стала площадкой проведения всероссийской акции «Диктант Победы», организованной Российским военно-историческим обществом, движением «Волонтёры Победы» и партией «Единая Россия». Ее цель - повышение исторической грамотности и привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны. Участникам предстояло ответить на 20 вопросов за 45 минут. Задания разрабатывались историками и были посвящены датам, событиям, военной географии, знаковым личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства Великой Отечественной войны.

Старшеклассникам также предложили свой диктант из произведения Юрия Бондарева.Ребята показали свою грамотность. Кстати, я тоже вместе со всеми успешно написала этот диктант. Было бы замечательно, если бы подобные диктанты стали традиционными.

Екатерина ЯЦЕВА