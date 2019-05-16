Благодарим за внимание и заботу Мы, ветераны труда ГосМКБ «Радуга», отдавшие производству много лет своей жизни и находящиеся на заслуженном отдыхе, от души благодарим генерального директора Владимира Николаевича Трусова, его помощников и профсоюзный комитет предприятия за постоянное внимание, доброту и заботу о людях старшего поколения, на чью долю выпали страшные военные, трудные послевоенные и мучительные перестроечные годы. Поздравляем вас, Владимир Николаевич, и весь славный коллектив ГосМКБ «Радуга» с праздником Великой Победы! Желаем новых трудовых успехов во благо защиты мирных рубежей нашей Родины.

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