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Благодарим за внимание и заботу Печать
16.05.2019 00:00

Мы, ветераны труда ГосМКБ «Радуга», отдавшие производству много лет своей жизни и находящиеся на заслуженном отдыхе, от души благодарим генерального директора Владимира Николаевича Трусова, его помощников и профсоюзный комитет предприятия за постоянное внимание, доброту и заботу о людях старшего поколения, на чью долю выпали страшные военные, трудные послевоенные и мучительные перестроечные годы. Поздравляем вас, Владимир Николаевич, и весь славный коллектив ГосМКБ «Радуга» с праздником Великой Победы!

Желаем новых трудовых успехов во благо защиты мирных рубежей нашей Родины.
  		 
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