В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Дубне состоялось много мероприятий – митинги, встречи с ветеранами, акция «День Победы», квесты, концерты и т.д.

Учащиеся 7 «а» класса школы № 7 вместе с классным руководителем О.Л. Кораблевой и ветераны Совета ветеранов Большой Волги взяли шефство над могилой Героя Советского Союза и Почетного гражданина города Дубны Ивана Михайловича Травкина. Накануне праздника, восьмого мая, ветераны и депутаты горсовета С.В.Андронов и А.В.Тамонов, а также учащиеся школы № 7 возложили венок и цветы к могиле И.М.Травкина.

Председатель Совета ветеранов Большой Волги Г.Н.Чижова рассказала о подвиге И.М. Травкина. Она отметила, что патриотическое воспитание, развитие у ребят интереса к истории своей страны – одно из ключевых направлений работы Совета ветеранов микрорайона Большая Волга.

Совет ветеранов Большой Волги