На дубненском предприятии ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка существует добрая традиция - первомайские праздники активные радужане отмечают ударными успехами на сплавах по весенним рекам. И традиции этой более десяти лет.

Вот и в нынешнем году праздник 1 Мая был встречен командой из 36 дубненцев с байдарками, вёслами, флагами, шариками и отличным настроением на ещё не пройденном до этого водном маршруте. Самому старшему участнику похода исполнилось 78 лет, самому младшему - 6 лет.

В этот раз речная демонстрация протяжённостью 105 километров проходила с 1 по 5 мая по реке Ухре в Ярославской области, практически с выходом в Рыбинское водохранилище.

Река берет начало у села Стояново в северной части Тутаевского района. Протекая по лесам и болотам Заволжья, Ухра неоднократно меняет свое направление. На границе Рыбинского и Пошехонского районов впадает в Рыбинское водохранилище. Интересно, что в прошлом веке река считалась несудоходной, но сплавной - по реке многие годы сплавляли лес. На реке было построено 10 мельниц. В 50-е годы XX века на реке Ухре была построена Никольская ГЭС мощностью в 86 квт. В настоящее время вследствие подпора река на протяжении 15-ти км нижнего течения судоходная. Быстрая река с многочисленными сюрпризами в виде каменистых перекатов, бобровых завалов и плотин отлично зарядила дубненцев на новые трудовые подвиги.

Местных жителей переполошила разноцветная водная команда с шариками и флажками! Да что там люди! Навстречу первомайцам на берег выходили и любопытные лесные обитатели: лоси, кабаны, зайцы и бобры.

Первомай удался! Настроение боевое! Профсоюзная организация, которая организовала и финансово поддержала весенний сплав, вновь доказала свою востребованность в сплочении коллектива!

Анна СУХАЯ

Фото Владимира РЫКОВА