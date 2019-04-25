В ДК «Октябрь» состоялся торжественный вечер, посвященный Празднику труда, который в течение многих лет отмечают в Подмосковье. Традиционно в этот день чествовали жителей Дубны, достигших профессионального мастерства в различных сферах деятельности.

Глава Дубны Максим Николаевич Данилов поздравил присутствующих с праздником и поблагодарил за высокие трудовые достижения, направленные на процветание родного города. О важных событиях минувшего года, а также о том, как Дубна готовилась к Празднику труда, собравшимся напомнил фильм телеканала «Дубна».

Один за другим на сцену дворца культуры поднимались люди разных профессий, труд которых был оценен самыми высокими наградами. Депутат Государственной думы РФ И.К. Роднина вручила Благодарность министра спорта РФ Харитоновой Татьяне Николаевне, заместителю начальника Управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации.

С приветственным посланием губернатора Московской области выступил Б.В. Молчанов, заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Правительства Московской области.

Благодарностью губернатора Московской области награждены: Самусенко Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы гимназии №3; Щербакова Виктория Анатольевна, артистка Дубненского симфонического оркестра; Ставинский Евгений Михайлович, заслуженный работник культуры Московской области, художественный руководитель, Дубненского симфонического оркестра.

Благодарственных писем губернатора Московской области удостоены: Шорникова Татьяна Владимировна, инженер 1 категории АО ГосМКБ «Радуга» имени А.Я.Березняка»; Плотников Александр Юрьевич, оператор АО «Телеканал 360»; Свирин Иван Сергеевич, генеральный директор ООО «Межотраслевое Бюро Автоматизации», за первое место в московском областном конкурсе «На лучший проект среди специалистов в области управления»; Набильская Надежда Владимировна, генеральный директор ООО «Нордавинд-Дубна» - за первое место в московском областном конкурсе «На лучший проект среди специалистов в области управления»; Смирнов Андрей Геннадьевич, студент Аграрно-технологического техникума «Дубна», победитель V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области-2019 в номинации «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и Юров Евгений Юрьевич - мастер производственного обучения.

Почетной грамотой Министерства культуры Московской области награждена Дементьева Татьяна Николаевна, директор Детской музыкальной школы.

Памятная медаль «За активную гражданскую позицию» Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» вручена Финогеевой Светлане Анатольевне.

Почетной грамотой Главного архивного управления Московской области награжден коллектив архивного отдела Администрации г.о. Дубна за первое место в конкурсе на «Лучший муниципальный архив Московской области» в категории «Архивы с объемом документов от 20 до 50 тысяч единиц хранения» (руководитель Карягина Ольга Николаевна).

Благодарностью Министерства физической культуры и спорта Московской области отмечен Березуцкий Игорь Евгеньевич, тренер по плаванию СШ «Дубна».

Дипломом Московской областной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ награжден коллектив Детской музыкальной школы.

Дубна вошла в перечень «100 лучших муниципалитетов России 2018 года» за положительную динамику основных показателей экономического, инновационного, инфраструктурного и хозяйственного развития, консолидированные усилия жителей по гармоничному развитию территории. Сертификат «100 лучших муниципалитетов России 2018 года» М.Н. Данилову вручил советник главы г.о. Дубна А.А. Курманов.

Церемонию награждения продолжил депутат Московской областной думы А.В. Орлов.

Знаком Московской областной думы «За труды» отмечены: Апполонова Елена Викторовна, старшая акушерка Дубненской городской больницы; Акимова Татьяна Николаевна, главный бухгалтер АО НПО «Криптен».

Почетной грамотой Московской областной думы награждены: АО «Дубненский машиностроительный завод имени И.П. Фёдорова»; Теплякова Елена Борисовна, воспитатель ДОУ №4 «Солнышко»; Поддубняк Николай Семёнович, машинист экскаватора ПТО ГХ; Кучеренко Сергей Викторович, руководитель хора ветеранов «Сударушка» ДК «Октябрь».

Благодарностью Московской областной думы отмечена Захарова Татьяна Григорьевна, генеральный директор ООО «Промышленная компания «Экомебель».

Председатель Совета депутатов С.А. Куликов вручил высокие награды дубненцам. Знаком «За заслуги перед городом Дубной» награждены: Чайникова Екатерина Дорофеевна; Егоров Сергей Михайлович; Негей Владимир Иванович.

Почётными грамотами главы г.о. Дубна награждены: Ефимов Виталий Викторович, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики ПТО ГХ; Бушуева Наталья Алексеевна, заведующая абонементом Дубненской городской библиотеки семейного чтения»; Белякова Валентина Викторовна, рабочий по комплексному обслуживанию бани ПТО ГХ; Гаврилина Анастасия Евгеньевна, специалист по кадрам ДК «Октябрь»; Лимарева Анастасия Владимировна, артистка Дубненского симфонического оркестра; Козлова Галина Ивановна, заведующая хозяйственной частью Дубненского симфонического оркестра; Литвинов Илья Андреевич, рабочий зеленого хозяйства МАУ «Городские парки»; Кузнецов Виталий Александрович, водитель МАУ «Городские парки»; Троянский Александр Петрович, лесник МАУ «Городские парки»; Лахманова Татьяна Герасимовна, рабочая лесного хозяйства МАУ «Городские парки»; Крутякова Анжелика Геннадьевна, документовед МАУ «Городские парки»; Шляпин Сергей Иванович, звукорежиссер ДК «Октябрь»; Кастеров Павел Николаевич, ведущий новостей АО «Телеканал 360» и главных городских мероприятий; коллектив ООО «Российско-финская компания «Экосистема» (директор Дарда Андрей Викторович).

Благодарственным письмом главы г.о. Дубна награжден фотохудожник Илларионов Андрей Иванович.

Почетным вымпелом главы г.о. Дубна за большой вклад в благоустройство города награждены: ДОУ №21 «Теремок» (заведующая Колесова Нина Аркадьевна); Школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов (директор Руденко Александр Иванович).

По информации пресс-службы городской администрации