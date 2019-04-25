…Кружка баланды, кулак вместо пряника -

Не надзиратель, а зверь.

Дети Освенцима, дети Майдана,

Как вам живется теперь?..

11 апреля, как и каждый год, состоялась поездка бывших узников фашистских концлагерей и дубненских ветеранов в Москву, на Поклонную гору. А 18 апреля с участием бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и учащихся 3 «а» класса дубненской школы № 2 под руководством классного руководителя И.И. Кушнеревой и куратора А.В. Куликовой состоялся митинг на мемориальном комплексе на Большой Волге с возложением венка и цветов к гранитной глыбе, на которой изображены два детских личика, прижавшиеся друг к другу. И посвящение, поражающее своим противоестественным смыслом: «Несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей».

Бывшие узники возложили к мемориалу игрушки и конфеты. Ветераны и дети, затаив дыхание, с интересом слушали рассказ Ивана Степановича Юдина - председателя Дубненской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, а также других бывших несовершеннолетних узников, проживающих в нашем городе: Е.Н. Яцевой и Г.Н. Чижовой о жертвах и страданиях людей, которые прошли через адскую систему нацистских концлагерей, о зверствах фашистов и их преступлениях против человечества.

Самое страшное было – видеть в лагерях смерти смерть и мучения детей. Жертвы нацизма делают многое, чтобы сохранить историческую правду и память о трагических событиях, рассказывают о своем «расстрелянном детстве».

Школьники и педагоги поблагодарили И.С. Юдина и других бывших узников за эту встречу и пожелали ветеранам благополучия и здоровья. По окончании митинга Иван Степанович Юдин вручил детям сладкие подарки.

Совет ветеранов Большой Волги