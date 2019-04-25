С первых чисел апреля в Дубне стартовал месячник благоустройства городских территорий. Субботник – это прекрасный способ сделать свой город чистым. Более 60 ветеранов всех районов города собрались на территории Дома ветеранов, где в саду высажены редкие виды деревьев и кустарников, чтобы благоустроить территорию.

Субботник начался необычно – ветераны построились на линейку, была проведена перекличка. И вот уже озвучены названия импровизированных отрядов: «Один за всех и все за одного» (левый берег), «Не стареют душой ветераны (ОИЯИ), «Неугомонные» (Большая Волга) и другие.

Задорно прозвучали девизы каждой группы. Один из них, Совета ветеранов Большой Волги, - «И каждый день, и каждую минуту частицу сердца ветеранам отдаем».

В этот день вместе с ветеранами в субботнике принимали участие волонтеры университета «Дубна», которых представила председатель городского Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова. Всем участникам субботника выдали эмблемы – красные ленточки, а также рабочий инвентарь: перчатки, грабли, мешки для сбора мусора, и провели инструктаж.

Работали весело, дружно, с песнями. Теплая солнечная погода сопутствовала радостному настроению. Потрудились на славу, и в завершении Наталья Михайловна поблагодарила ветеранов за ударную работу и пригласила на чаепитие с пирожными. Так начался для дубненских ветеранов праздник труда Подмосковья.

Городской Совет ветеранов