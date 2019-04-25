Хочется рассказать о хорошем человеке, и повод для этого есть. Не будем скрывать: Елизаровой Светлане Аркадьевне 23 апреля исполняется 80 лет! Но не рисуйте в своем воображении дряхлую старушку - наша Светлана Аркадьевна бодра, энергична, полна планов и, кстати, модно одета.

В Дубну семья Елизаровых приехала в конце 60-х годов прошлого века. Светлана начала работать конструктором в КБ «Радуга», а с февраля 1971 года - в новеньком проектно-производственном отделе Объединенного института ядерных исследований.

Что только ни проектировали: пристройки к детским садам и свинарники, здания в спорткомплексе стадиона ОИЯИ, новые корпуса в пионерском лагере и о. Липня. Реконструировали роддом и стоматологию. А уж сколько пристроек и реконструкций производственных зданий выполнено в лабораториях на площадках и опытном производстве ОИЯИ!

И везде нужны металлоконструкции, которые проектировала Светлана Аркадьевна - решетки на окнах и причалы, козырьки и подкрановые пути к талям, выгораживаемые помещения под эксперименты в лабораторных корпусах и расчеты сложных форм. Все было по силам!

Светлана прекрасный товарищ, коллега - отзывчивая, с желанием помочь. Наверное, поэтому она не одно десятилетие была профоргом в отделе. И это в годы сплошного дефицита всего - от колготок до мебели. Все, включая продукты, распределялось и раздавалось тогда в виде талонов. И не было обид и тем более скандалов. Дружный коллектив участвовал в соревнованиях, работал в подшефном совхозе, ездил на экскурсии, и во всех делах вместе со Светланой.

На пенсию Светлана Аркадьевна отправилась в 2010 году, но не скучать, отдыхать. Именно на пенсии в полной мере раскрылся ее талант организатора.

Светлана Аркадьевна более 10 лет самоотверженно занимается общественной работой. С момента образования в 2011 году организации ветеранов АЭП ОИЯИ она была избрана секретарем Совета ветеранов. Затем работала заместителем председателя Совета ветеранов, а в декабре 2018 года избрана председателем Совета ветеранов.

Ветеранская организация ОИЯИ насчитывает 1600 ветеранов. Большая заслуга С.А. Елизаровой в том, что сделан прогрессивный шаг в организации работы Совета ветеранов АЭП ОИЯИ. Составлены списки ветеранов по Лабораториям Института. Для каждой из них назначены кураторы, которые работают со своими ветеранами. В результате была получена возможность оперативно сообщать и получать нужную информацию для ветеранов.

С.А. Елизаровой налажено плодотворное деловое сотрудничество и взаимопонимание с дирекцией Объединенного института, с Объединением молодых ученых Института, Управлением соцзащиты города в решении социальных вопросов. С.А. Елизарова пользуется большим уважением ветеранов ОИЯИ, где проработала 40 лет.

Благодаря настойчивости и целеустремленности Светланы Аркадьевны для работы Совета ветеранов дирекцией Института предоставлено в безвозмездное пользование и оснащено мебелью и оргтехникой прекрасное помещение, расположенное по адресу: ул. Московская, д. 10.

Активная жизненная позиция, доброжелательность, тактичность, мудрость, высокое чувство ответственности С.А. Елизаровой способствуют созданию спокойной, комфортной атмосферы в работе с ветеранами. Ее идеи и энергия неисчерпаемы!

Светлана Аркадьевна из замечательной семьи военного. Ей довелось покочевать по гарнизонам как за рубежом, так и по Советскому Союзу. Светлана Аркадьевна успешно окончила Ленинградский институт точной механики и оптики. Там она встретилась со своим мужем Олегом, который успешно работал в ОИЯИ и достиг больших научных успехов. Их дочь также работает в ОИЯИ.

Светлана Аркадьевна и сейчас в окружении друзей и соратников по хлопотной, но благодарной работе с ветеранами ОИЯИ.

Мы желаем Светлане Аркадьевне идти с нами по жизни с хорошим настроением, и главное - быть всегда бодрой и здоровой!

Совет ветеранов АЭП ОИЯИ