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C Днём ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России Печать
18.04.2019 00:00

Дорогие ветераны Отдела МВД России по городскому округу Дубна!

Поздравляю вас с праздником, ежегодно отмечаемым 17 апреля, - Днём ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России!

Сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности всем, кто посвятил свою жизнь нашей службе - защите граждан, обеспечению законности и борьбе с преступностью.

Ветераны занимают особое место в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ваш большой профессиональный и жизненный опыт незаменим для воспитания новых поколений защитников правопорядка, формирования у них чувства патриотизма, ответственности и долга перед Отечеством.

Хочу выразить сердечную благодарность за ваш труд, неравнодушие и готовность прийти на помощь. Уверен, вы и впредь будете для нас надежной опорой.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

В.В. Марзеев, начальник ОМВД по г.о. Дубна полковник полиции
  		 
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