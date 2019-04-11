Депутаты держат под контролем процесс благоустройства каждого района Дубны. Так, в первых числах апреля были подняты сразу несколько вопросов, касающихся развития левобережной части наукограда.

Заместитель председателя Совета депутатов Михаил Подлесный направил два запроса руководителю администрации городского округа. Он предложил комиссии по безопасности рассмотреть возможность организации левого поворота с ул. Володарского на ул. Калинина. Это позволит разгрузить аварийноопасный перекресток ул. Володарского и ул. Макаренко, а также существенно сократит расстояние и время движения от моста через Волгу в микрорайон малоэтажной застройки на левом берегу, тем более с учетом предстоящего асфальтирования ул. Калинина. Кроме того, депутат настаивает на проведении гарантийного ремонта дорожного полотна на ул. Безымянной. Уложенное в конце 2018 года покрытие из щебня местами выполнено некачественно.

На заседании левобережной депутатской группы 2 апреля обсуждалась концепция освоения территории в районе озера Суглинок со строительством таунхаусов и блокированных домов для проживания ученых и специалистов компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна».

В настоящее время на территории площадью около 40 га под размещение защитной дамбы отводится 3,6 га, под растворо-бетонный завод занято 0,78 га, а участок площадью 6,6 га сформирован под строительство гостинично-развлекательного комплекса с яхт-клубом. Руководство ОЭЗ предлагает вместо гостиничного комплекса возводить малоэтажные дома, запланировав под жилую застройку и часть прилегающей территории – до 10 га. Бетонный завод необходимо перенести, а для остальной территории возле озера Суглинок площадью до 25 га сохранить рекреационное назначение.

- Левобережная депутатская группа проект одобрила, - сообщил председатель группы Владимир Трусов. - Мы с коллегами считаем, что развитие этой территории позволит улучшить архитектурный облик города. Нужно отметить, что данной концепцией предусмотрена организация движения с ул. Спортивной до ул. Перспективной и прокладка инженерных коммуникаций, что, несомненно, является большим плюсом для городских нужд. Подразумевается также благоустройство территории, включая пляж на берегу Волги. А жилье для сотрудников компаний-резидентов особой экономической зоны будет находиться в непосредственной близости от места работы.

Согласно Генплану, установленная для этой территории функциональная зона Р5 предусматривает размещение объектов отдыха и туризма. По Правилам землепользования и застройки указанная территория расположена в границах зоны комплексного устойчивого развития территории КУРТ-6. А конкретные требования к застройке участков зон КУРТ определяются проектами планировки.

По заказу комитета по архитектуре и градостроительству Московской области НИиПИ градостроительства разрабатывается проект планировки участка №1 ОЭЗ и прилегающей территории, а также готовится корректировка Генплана. Левобережная территориальная группа полагает, что данный проект может быть предложен к рассмотрению на профильной комиссии для внесения изменений в Генплан.

По информации Совета депутатов г.о. Дубна