Как сообщили в Управлении ЖКХ и транспорта городской администрации, утвержден перечень тротуаров, пешеходных переходов и подходов к ним, которые будут включены в план ремонта на 2019 год. Перечень тротуаров * ул. Володарского: вдоль д. 1, 5; * ул. Володарского: вдоль д.13 «а» (вдоль магазина «Дикси»); * пр. Боголюбова: вдоль д. 33 – 31; * ул. Карла Маркса: от ул. Володарского до ул. Березняка (нечетная сторона); * ул. Ленина: от ул. Карла Маркса до ул. Макаренко (четная сторона); * ул. Ленина: от ул. Центральной до ул. Макаренко (нечетная сторона) * ул. Тверская: от д.13 до ул. Володарского; * ул. Понтекорво: от д. 14 вдоль лицея № 6 до въезда к д.18; * ул. Понтекорво: от круга с пр. Боголюбова до д. 5 (магазин «Дорожный»); * ул. Понтекорво: от ул. Вернова вдоль ул. Понтекорво, д. 22, 20, 18; * ул. Блохинцева: вдоль д. 7, 9, 11 к библиотеке; * ул. Векслера: д. 21 (вдоль ограды школы № 8); * ул. Векслера: д.8 (от гостиницы «Дубна» до ул. Мещерякова, к дублеру ул. Векслера, мимо кафе «Волна»); * ул. Курчатова: от ул. Ленинградской до ул. Мичурина (нечетная сторона); * ул. Курчатова: от д. 9 до ул. Инженерной (нечетная сторона); * ул. Ленинградская: от д. 20 до ж/д переезда (четная сторона); * ул. Кирова: от ул. Березняка до пер. Хлебозаводской (четная сторона); * ул. Центральная: от пер. Хлебозаводской до пер. Чапаевский; * ул. Блохинцева: от ул. Флерова до ул. Мещерякова; * пр. Боголюбова: между д. 9 на ул. Понтекорво и д. 10 «а» на пр. Боголюбова; * ул. Энтузиастов: вдоль д.11 на ул. Энтузиастов до бассейна «Карасик»; * ул. Попова: от д.14 к д.6 (на ул. Попова через сквер Журавлева); * пр. Боголюбова: от д. 34 к существующему тротуару. Перечень подходов к пешеходным переходам и пешеходных переходов * Подход и пешеходный переход к стадиону «Волна» от д. 9 на ул. Октябрьской; * подход и пешеходный переход на пл. вокзала Б.Волга, пр. Боголюбова; * подход и пешеходный переход: ул. Березняка - ул. Кирова; * подход и пешеходный переход на ул. Вокзальной (от д. 44 на пр. Боголюбова); * подход и пешеходный переход: пересечение ул. Макаренко и ул. Октябрьской; *подход и пешеходный переход: ул. Энтузиастов, д. 19, к.2; * пешеходный переход: ул. Свободы к д.9 на ул. Тверской (у «Сбербанка»); * пешеходный переход: пересечение ул. Попова и пр. Боголюбова.