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Как сообщили в Управлении ЖКХ и транспорта городской администрации, утвержден перечень тротуаров, пешеходных переходов и подходов к ним, которые будут включены в план ремонта на 2019 год.
Перечень тротуаров
* ул. Володарского: вдоль д. 1, 5;
* ул. Володарского: вдоль д.13 «а» (вдоль магазина «Дикси»);
* пр. Боголюбова: вдоль д. 33 – 31;
* ул. Карла Маркса: от ул. Володарского до ул. Березняка (нечетная сторона);
* ул. Ленина: от ул. Карла Маркса до ул. Макаренко (четная сторона);
* ул. Ленина: от ул. Центральной до ул. Макаренко (нечетная сторона)
* ул. Тверская: от д.13 до ул. Володарского;
* ул. Понтекорво: от д. 14 вдоль лицея № 6 до въезда к д.18;
* ул. Понтекорво: от круга с пр. Боголюбова до д. 5 (магазин «Дорожный»);
* ул. Понтекорво: от ул. Вернова вдоль ул. Понтекорво, д. 22, 20, 18;
* ул. Блохинцева: вдоль д. 7, 9, 11 к библиотеке;
* ул. Векслера: д. 21 (вдоль ограды школы № 8);
* ул. Векслера: д.8 (от гостиницы «Дубна» до ул. Мещерякова, к дублеру ул. Векслера, мимо кафе «Волна»);
* ул. Курчатова: от ул. Ленинградской до ул. Мичурина (нечетная сторона);
* ул. Курчатова: от д. 9 до ул. Инженерной (нечетная сторона);
* ул. Ленинградская: от д. 20 до ж/д переезда (четная сторона);
* ул. Кирова: от ул. Березняка до пер. Хлебозаводской (четная сторона);
* ул. Центральная: от пер. Хлебозаводской до пер. Чапаевский;
* ул. Блохинцева: от ул. Флерова до ул. Мещерякова;
* пр. Боголюбова: между д. 9 на ул. Понтекорво и д. 10 «а» на пр. Боголюбова;
* ул. Энтузиастов: вдоль д.11 на ул. Энтузиастов до бассейна «Карасик»;
* ул. Попова: от д.14 к д.6 (на ул. Попова через сквер Журавлева);
* пр. Боголюбова: от д. 34 к существующему тротуару.
Перечень подходов к пешеходным переходам и пешеходных переходов
* Подход и пешеходный переход к стадиону «Волна» от д. 9 на ул. Октябрьской;
* подход и пешеходный переход на пл. вокзала Б.Волга, пр. Боголюбова;
* подход и пешеходный переход: ул. Березняка - ул. Кирова;
* подход и пешеходный переход на ул. Вокзальной (от д. 44 на пр. Боголюбова);
* подход и пешеходный переход: пересечение ул. Макаренко и ул. Октябрьской;
*подход и пешеходный переход: ул. Энтузиастов, д. 19, к.2;
* пешеходный переход: ул. Свободы к д.9 на ул. Тверской (у «Сбербанка»);
* пешеходный переход: пересечение ул. Попова и пр. Боголюбова.