Уже много лет АО «ТЕНЗОР» сотрудничает со средней школой №7, в том числе оказывая шефскую помощь как по части ремонта, так и в плане совершенствования материально-технической базы учебного заведения.

Полтора года назад удалось оперативно решить проблему с протечками крыши школьного здания: приборный завод профинансировал ремонт кровли. В этом году дирекция школы №7 обратилась к руководству градообразующего предприятия с еще одним «болевым вопросом» – о замене окон в холле первого этажа.

Шефы откликнулись на призыв, пригласили подрядную организацию – АО «Фасадспецстрой» (директор И.А. Микелов), оплатили услуги и все материалы. Общая стоимость установки пластиковых окон составила около 400 тысяч рублей.

- По договоренности со школой для проведения работ по демонтажу и монтажу оконных блоков были специально выбраны дни весенних каникул, чтобы не мешать учебному процессу. Теперь, с новыми окнами, в рекреации на первом этаже будет теплее и светлее, – отметил директор по персоналу и коммуникациям АО «ТЕНЗОР» Михаил Подлесный.

Шефская работа занимает важное место в социальных программах приборного завода. Помимо прочего, «ТЕНЗОР» обеспечивает экспертное сопровождение Школы «Вектор NICA», объединившей на площадке СОШ №7 юных инженеров из разных школ Дубны. Ребята занимаются изучением и созданием «умных» технологий управления школьной инфраструктурой и уже готовы внедрять свои разработки в повседневную жизнь, если помогут шефы.

Первым проектом, который может быть реализован при поддержке АО «ТЕНЗОР», стали сконструированные начинающими инженерами шкафчики для хранения учебников. Буквально на днях такое предложение поступило руководству приборного завода, и сейчас рассматривается возможность изготовления на базе предприятия этих полезных элементов благоустройства школьного пространства.