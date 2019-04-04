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Поддержка молодых семей Печать
04.04.2019 00:00

Глава Дубны М.Н. Данилов вместе с депутатом Государственной думы В.М. Кононовым на днях вручили свидетельства на социальную выплату на приобретение жилья молодым семьям.

Речь идет о шести дубненских семьях, члены которых трудятся в местных компаниях и организациях – НПО «Атом», «Промтех-Дубна», «Кентавр», а также в городской администрации. Одна из семей, получившая поддержку по программе «Обеспечение жильем молодых семей», многодетная. Выплата составит около трети стоимости нового жилья, которая будет компенсирована из трех бюджетов – федерального, областного и муниципального. По условиям программы, приобретаемое жилье должно находиться на территории Московской области. Что касается суммы компенсации, то она зависит от количества членов семьи. Всего в рамках действия подпрограммы с 2007 года в Дубне социальные выплаты получили 105 молодых семей.
  		 
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