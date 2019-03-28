На прилегающей к Российскому центру программирования территории прошло торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию первого жилого дома кооперативом «Новый город». Почти в половине из 106 квартир будут проживать резиденты ОЭЗ «Дубна».

По множеству причин дома на левом берегу на улице Программистов стали долгостроем. Но после того, как кооператив застройщиков «Новый город» возглавил Евгений Углов, к решению вопроса подключилась администрация города, а Объединенный институт ядерных исследований в качестве пайщика приобрел целую секцию следующей очереди строительства, ситуация кардинально изменилась. И вот долгожданный момент - в торжественной обстановке перерезана символическая красная ленточка перед подъездом дома, который сдан в эксплуатацию.

- Это первый жилой дом на прилегающей к ОЭЗ «Дубна» территории, ввода которого в эксплуатацию ждали очень давно, - подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Данилов. - Думаю, что участники кооператива оценили совместную работу всех городских структур, администрации, Объединенного института ядерных исследований. Огромное спасибо за поддержку губернатору Московской области Андрею Воробьеву и строительной отрасли региона. Сегодня жители дома могут считать себя полноправными собственниками своих квартир.

Как только появилась возможность, собственники приступили к отделочным работам, так что к моменту торжественной церемонии многие уже проживают в новом доме, а кто-то завершает ремонт в квартирах. В доме две секции переменной этажности (7-9 этажей). Он построен по самым современным технологиям.

- Дом монолитный с вентилируемым фасадом из керамической плитки, остекление выполнено по технологии «французских окон», то есть окна в пол, - рассказывает председатель специализированного потребительского кооператива «Новый город» Евгений Углов. - Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры разной планировки, есть, например, однокомнатные студии, есть и большие семейные квартиры. Предусмотрена парковка на 70 машиномест, детская и спортивная площадки. Планируется к размещению внутри квартала дополнительная универсальная спортивная площадка, запроектирована школа.

Компания ООО «Дубна уют» уже приняла дом в управление. Генеральный директор Игорь Каганцов рассказал, что у компании много планов по диспетчеризации, установке системы «Умный дом».

Памятная табличка, прикрепленная на стену здания, фиксирует: «Первый жилой дом на территории Российского центра программирования в Особой экономической зоне «Дубна» введен в эксплуатацию 26.02.2019 года».