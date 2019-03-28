23 марта Дубненским центром занятости населения проведена ярмарка вакансий для выпускников Аграрно-технологического техникума «Дубна», посвященная Празднику труда. Ярмарка вакансий была приурочена ко Дню открытых дверей для старшеклассников и проходила в здании АТТ «Дубна».

Среди приглашенных организаций были представители Общества с ограниченной ответственностью «Каравелла», представители индивидуального предпринимателя Булаевича Андрея Михайловича, Акционерного общества «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П.Федорова», Акционерного общества «Агрофирма «Бунятино» группы компаний «Дмитровские овощи».

АО «Агрофирма «Бунятино» является основным партнером Аграрно-технологического техникума «Дубна» - предоставляет студентам возможность прохождения производственных практик и организует рабочие места после завершения обучения по вакансиям: повар, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, механик.

Индивидуальный предприниматель Андрей Михайлович Булаевич уже несколько лет занимается производством и оптовой продажей юбок и брюк, и поэтому предприятию очень требуются профессиональные швеи.

Обществу с ограниченной ответственностью «Каравелла», предприятию организации общественного питания, требуются технологи общественного питания.

Представители организаций в своих выступлениях перед гостями и студентами техникума особо подчеркнули важность обучения и соответствия утвержденным государственным стандартам по профессиям и специальностям, которые необходимы при работе с современной техникой и передовыми технологиями.

Представитель Дубненского ЦЗН - начальник отдела содействия занятости населения Мария Живоглядова, рассказала о программе трудоустройства выпускников образовательных учебных заведений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые, в рамках которой может оказываться материальная поддержка при трудоустройстве на работу. Также гостям и студентам техникума было предложено ознакомиться с брошюрами, информационными проспектами о Портале работа в России, с вакансиями организаций и предприятий города, которые представлял ГКУ МО «Дубненский ЦЗН».

Студенты старших курсов Аграрно-технологического техникума «Дубна» провели мастер-классы, и каждый из гостей при желании мог показать свои навыки и умения. В завершении мероприятия состоялась экскурсия – гости побывали в учебных корпусах, производственных мастерских, увидели технику, которая используется для проведения учебной практики и лабораторно-практических занятий.

Ярмарку вакансий посетили 154 человека, из них 58 получили консультации представителей работодателей и центра занятости о наличии вакансий, возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и о возможности временного трудоустройства выпускников Аграрно-технологического техникума «Дубна» в возрасте от 18 до 20 лет.

На ярмарке вакансий были представлены 157 вакансий, из которых 12 (швея, кондитер, водитель автомобиля, технолог общественного питания) - по профессиям и специальностям АТТ «Дубна».

И.М. ГОГЕНКО, директор Дубненского ЦЗН