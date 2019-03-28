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Острые вопросы Печать
28.03.2019 00:00

С парламентского часа начались 21 марта плановые мероприятия Совета депутатов Дубны. С отчетом за 2018 год выступил заместитель главы Администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Н. Тимошенко. Депутаты отметили значительно возросший объем работ по этому направлению, включая ремонт дорог и подъездов, благоустройство дворов, уличное освещение и др. Несмотря на отдельные недостатки, в целом депутаты высоко оценили результаты работы сотрудников данного подразделения.

Далее состоялись заседания четырех постоянных депутатских комиссий. На них обсуждались: корректировка бюджета; новое Положение о порядке предоставления для временного проживания помещений жилищного фонда Программы развития наукограда Дубна; перечень мест для проведения ярмарок в 2019 году и другие вопросы.

Руководитель временной рабочей группы при Совете депутатов Марк Ширченко рассказал коллегам, как осуществлялся контроль за эффективностью использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог в 2018 году. Среди основных замечаний он назвал волнистость дорожного покрытия на отдельных участках, плохое укрепление обочин, многочисленные факты асфальтирования во время дождя.

Вместе с тем, по результатам двухлетних проверок депутат отметил общее улучшение качества ремонта дорог общего пользования, внимание к составлению тендерной документации и выбору подрядчика. Однако нужно более оперативно предоставлять информацию общественным контролерам и задействовать рабочую группу для контроля за асфальтированием дворовых территорий.

Завершающим повестку дня мероприятием стала традиционная встреча с главой городского округа, на которой депутаты задавали вопросы и высказывали пожелания Максиму Данилову. Шла речь о расширении территории ОЭЗ «Дубна» для привлечения новых инвесторов, о необходимости проводить претензионную работы по гарантийному ремонту тротуаров, содержать в порядке сквер на площади Мира и своевременно обновлять информацию на Доске почетных граждан города.

Острая тема по сжиганию биологических отходов в левобережной части города по-прежнему на контроле у депутатов и администрации. В настоящее время деятельность предприятия, которое занималось утилизацией, приостановлена.

Сформирован перечень адресов по ремонту тротуаров в 2019 году; есть положительная динамика с передачей дороги на Сергиево-Демидовское кладбище в пользование (или собственность) г.о. Дубна. Кабинеты в двух детских садах, оказывающих специализированные медицинские услуги: ДОУ №20 (офтальмологического профиля) и ДОУ №13 (неврологического профиля), пройдут лицензирование, для этих целей будет приобретено необходимое оборудование. Общее мнение: нужно обязательно сохранить уникальные дошкольные учреждения.

Также принято решение включить в наблюдательный совет МАУ «Дворец спорта «Радуга» троих депутатов: С. Андронова, М. Подлесного и А. Тамонова.

По информации Совета депутатов г.о. Дубна
  		 
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