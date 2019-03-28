Более пятнадцати лет подряд предприятие ГосМКБ «Радуга» имени Александра Яковлевича Березняка участвует в Дне благотворительного труда, проводимого в городе. В этом году будут продолжены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству загородного оздоровительно-образовательного лагеря «Сосновый бор», который заметно преобразился благодаря проведению подобной акции в рамках Дня благотворительного труда в прошлом сезоне. На средства, собранные горожанами, в городе сделано немало. За годы существования этой традиции был проведен ремонт в реабилитационном центре для детей и подростков «Бригантина» и существовавшем тогда детском доме «Надежда», заасфальтирована дорога на Сергиево-Демидовское кладбище, приобретен магнитно-резонансный томограф для городской больницы. В 2015 году средства были направлены на помощь ветеранам войны и благоустройство мемориалов, в 2016 и 2017 годах - на создание в городе доступной среды. Два года назад на собранные коллективом ГосМКБ «Радуга» средства, а также деньги, выделенные руководством предприятия, в парке Авиастроителей были построены корты для игры в бадминтон. А несколькими годами раньше за счет собранных средств были заасфальтированы дорожки в сквере Ветеранов в левобережной части города. - В Дубне сложилась замечательная традиция целыми коллективами участвовать в Дне благотворительного труда и перечислять однодневный заработок на решение социально значимых городских проблем, - отметил генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга им. А.Я. Березняка», председатель Совета директоров предприятий научно-технического комплекса Дубны Владимир Николаевич Трусов. - В прошлом году горожане собирали средства на обновление материально-технической базы детского лагеря «Сосновый бор». Лагерь, которому уже более шестидесяти лет, заметно преобразился: появилось новое ограждение, заасфальтированы дорожки. Но многое еще предстоит сделать, чтобы объект для летнего отдыха и оздоровления детей соответствовал современным требованиям и стандартам, чтобы дубненские ребятишки отдыхали в нем с комфортом в современных и безопасных условиях. Совет директоров предприятий НТК Дубны по предложению В.Н. Трусова поддержал решение администрации города в нынешнем году собранные горожанами средства вновь направить на обустройство лагеря «Сосновый бор». Как мы уже отметили, одним из первых на призыв провести День благотворительного труда откликнулся коллектив ГосМКБ «Радуга». - Решение о проведении традиционной для нас акции было принято на профсоюзной отчетной конференции в конце января этого года, - рассказывает председатель первичной профсоюзной общественной организации ГосМКБ «Радуга» Максим Николаевич Щербаков. - Тогда же было решено, что на нашем предприятии День благотворительного труда состоится 15 марта, ровно на месяц раньше, чем обычно. Дело в том, что основные ремонтные работы в лагере должны быть проведены к концу мая, когда состоится его приемка. И начать свою работу лагерь должен как обычно - встретить детишек в первую смену. Поэтому решили поторопиться. Кстати, такое же решение - провести День благотворительного труда в коллективах Дубны по возможности раньше, чем обычно, было принято и на Совете директоров предприятий НТК города. Так что в ряде городских коллективов сейчас как раз проходит акция по сбору и перечислению средств. По словам М.Н. Щербакова, в Дне благотворительного труда в этом году приняли участие 90 процентов работников предприятия ГосМКБ «Радуга». Для многих из них лагерь за годы его существования стал родным - в нем отдыхали сами сотрудники несколько десятков лет назад, теперь - их дети или внуки. Всего, по словам председателя первичной профсоюзной организации, за четыре смены в лагере ежегодно отдыхают около 700 ребят. Решение перечислить средства в пользу «Соснового бора» приняли единогласно. Коллективу удалось собрать около полутора миллионов рублей. Эти средства уже перечислены на расчетный счет благотворительного фонда «Сопричастность», где они будут аккумулироваться до момента расчета с подрядными организациями, которые будут проводить ремонтные работы в «Сосновом бору». Директор лагеря «Сосновый бор» Т.В. Хапаева рассказала, что представители подрядных организаций приехали в лагерь в понедельник на этой неделе, работа уже начата. В планах на этот год, а точнее, на ближайшие месяцы, по словам Татьяны Васильевны - ремонт столовой (с заменой окон и полов в обеденном зале, ремонтом в нем интерьера, заменой окон в пищеблоке), капитальный ремонт кровли на медицинском корпусе и оборудование беговой легкоатлетической дорожки с современным покрытием. Что касается легкоатлетической дорожки, то 500 тысяч рублей на ее обустройство уже выделено депутатом Мособлдумы М.В. Шевченко. Пустовать ей точно не придется, ведь помимо того, что на ней будут проходить ежедневные тренировки ребят, отдыхающих в лагере, и проводиться соревнования, дорожку планируют использовать для сдачи норм ГТО. Да и остальные запланированные на этот год работы, что называется, из разряда SOS. - Лагерю в этом году исполняется 62 года, - рассказывает Татьяна Васильевна, возглавляющая детское учреждение без малого три десятка лет. - За эти годы оборудование, корпуса, сама территория серьезно постарели, хоть ежегодно мы проводим ремонты в объеме имеющегося у нас финансирования. Но этих денег недостаточно, чтобы существенно обновить корпуса лагеря и его территорию в соответствии с существующими современными требованиями. Я благодарна главе города Максиму Николаевичу Данилову, который обратил внимание на проблемы нашего лагеря и выступил с инициативой второй год подряд перечислить собранные горожанами средства в пользу «Соснового бора», благодарна коллективу ГосМКБ «Радуга» во главе с его руководителем Владимиром Николаевичем Трусовым, который первым собрал такую крупную сумму, благодаря чему удалось приступить к ремонтным работам. Благодарна всем коллективам Дубны и всем горожанам, принимающим участие в Дне благотворительного труда, которые помогают нашему лагерю обновлять корпуса, благоустраивать территорию, создавать современные благоприятные условия для отдыха детей. Владеть информацией об объеме работ, которые необходимо провести в лагере «Сосновый бор», для сотрудников предприятий, принимающих участие в Дне благотворительного труда, важно. Но еще важнее получить подробный отчет о проделанной на собранные средства работе в лагере. Вот почему организаторы профсоюзной конференции, состоявшейся в ГосМКБ «Радуга», решили подкреплять такие отчеты видео- и фотосъемкой, чтобы каждый работник трудового коллектива наглядно представлял, на какие конкретно работы потрачены перечисленные средства. Подобную практику наверняка стоило бы ввести и в других коллективах, ведь такая прозрачность позволит каждому участнику этого благого дела увидеть результат общего труда. Анна СУХАЯ Фото Алексея КОНСТАНТИНОВА, Юрия ТАРАКАНОВА и из архива лагеря «Сосновый бор»