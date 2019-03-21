Седьмой год подряд архивный отдел администрации нашего города под руководством Ольги Николаевны Карягиной становится победителем областного конкурса на лучший муниципальный архив Московской области. Нынешняя победа особенно символична, ведь в этом году архивная служба Подмосковья отметила 95-летний юбилей.

На расширенном заседании коллегии Главного архивного управления Московской области, посвященном 95-летию архивной отрасли Подмосковья, участие в котором приняла первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования региона Ольга Сергеевна Забралова, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Николаевич Артизов, а также руководители муниципальных архивов Подмосковья, как раз и были подведены итоги профильного конкурса.

«На работников архивной службы возлагаются непростые задачи по сохранению нашей истории и памяти. Ежегодно на хранение в государственные и муниципальные архивы Московской области принимаются порядка 130 тысяч документов. Объем архивного фонда Подмосковья только за прошлый год увеличился на 3,7%. Наши архивисты каждый год выполняют более 200 тысяч запросов от граждан и организаций. Это колоссальный труд», - отметила О.С. Забралова. Она также напомнила, что 2019 год стал юбилейным для архивов Московской области. «В этом году мы отмечаем 95-летие со дня образования архивной службы Подмосковья. Наши архивы идут в ногу со временем и отвечают всем современным требованиям. Повсеместно применяются технологии оцифровки и сохранения уникальных документов, с каждым годом растет доступность архивов для населения», - подчеркнула министр образования региона.

Подводя итоги профессионального конкурса, Ольга Сергеевна отметила высокопрофессиональную и слаженную работу сотрудников архивного отдела администрации Дубны, который много лет подтверждает свое лидерство в профессиональном плане, и вручила Благодарность губернатора Московской области его руководителю - Ольге Николаевне Карягиной - за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие архивного дела и в связи с 95-летием архивной службы Подмосковья.

Нам лишь остается добавить, что держать столь высокий уровень работы и быть первыми среди своих не менее трудолюбивых и высокопрофессиональных коллег, дорогого стоит. Пожелаем нашим дорогим сотрудницам дубненского архива держать уровень лидерства и впредь, не нарушая традицию быть лучшими, быть первыми!

Анна Сухая