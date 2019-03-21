Торжества в честь исторического праздника по случаю пятилетия с момента возвращения Крыма в состав России прошли во многих городах России. Самыми яркими они получились, пожалуй, на самом полуострове, куда приехал поздравить жителей президент страны Владимир Путин. В сотнях городов России прошли торжественные мероприятия, в учебных заведениях – классные часы и уроки, посвященные этой тематике.

В Московской области в понедельник, 18 марта, состоялся так называемый флешмоб «Севастопольский вальс». Дубна не осталась в стороне и отметила первый юбилей воссоединения Крыма с Россией трогательной акцией.

Ровно в одиннадцать часов в торговом центре «Маяк» зазвучала музыка. На ступенях непрерывно движущегося эскалатора появился ансамбль песни дубненского отделения Российского союза офицеров запаса (художественный руководитель ансамбля Марина Чайковская), а также дубненские исполнители - солисты Павел и Галина Новосельцевы. «Севастопольский вальс» в исполнении офицеров запаса подхватили ветераны и случайные прохожие – посетители торгового центра. Ветераны исполнили песни военных лет, поддержав патриотический настрой участников акции.

В этот же день танцевальный флешмоб провели и студенты университета «Дубна» - они исполнили вальс в атриуме учебного заведения.

«Севастопольский вальс» во всех уголках России уже много лет считается негласным гимном Крымского полуострова . Это песня, посвященная искренней любви, преданности и неразрывной связи. Именно с этими чувствами миллионы россиян относятся сегодня к Крыму. А на самом полуострове 18 марта является праздничным и выходным согласно республиканскому закону.

Анна Французова

Фото Юрия ХАРЧЕНКО