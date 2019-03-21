Как сообщили в администрации города, утвержден перечень участков ремонта муниципальных автодорог с привлечением субсидий Правительства Московской области на 2019 год. На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Ремонтные работы будут проведены с мая по сентябрь текущего года. Приводим список дорог, которые будут отремонтированы:

- ул. Жуковского от ул. Макаренко до Пожарной части № 3;

- ул. Жолио Кюри от ул. Векслера до центральной проходной ОИЯИ (на основании голосования на сайте «Добродел»);

- ул. Ленинградская от ул. Курчатова до пр. Энергетиков, включая «круговое движение»;

- проезд к профилакторию «Ратмино»;

- проезд Дмитровское шоссе - причал (по результатам голосования на сайте «Добродел»);

- проезд от Нового шоссе к СНТ «Весна» (до полигона ТКО «Дубна правобережная»);

- дорога от ул. Дружбы до а/д на Ратмино (на основании голосования на сайте «Добродел»). Плиты - останутся, участки грунтовой дороги будут заасфальтированы;

- проезд Автолюбителей (по итогам голосования на сайте «Добродел»);

- ул. Центральная от Хлебозаводского проезда до Восточного переулка;

- пр. Боголюбова от ул. 9 Мая до середины дома 31 на пр. Боголюбова;

- ул. Промышленная от ул. Попова до ул. Приборостроителей;

- проезд ул. Московская - ул. Строителей.