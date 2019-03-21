25 марта исполняется 90 лет Алексею Даниловичу Снеговскому - известному в нашем городе человеку, доктору, хирургу с большой буквы, отдавшему много лет, сил, знаний и умений для спасения человеческих жизней. Алексей Данилович бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей и других мест принудительного содержания на оккупированной территории нашей страны во время Великой Отечественной войны. Родился он в 1929 году в селе Белогорье Подгоренского района Воронежской области в семье колхозников. В 1937 году семья переехала в Воронеж, где работал по комсомольской линии старший сын. Около железнодорожной станции «Воронеж-2», в частном секторе, построили небольшой дом, купили корову. Строили планы на будущее, но грянула война. С первых её дней территория области оказалась в радиусе действий вражеской авиации. Непосредственно боевые действия на подступах к Воронежу начались в начале июля 1942 года. Город был разделён линией фронта на две части по реке Воронеж и подвергся сильнейшему разрушению. Оттуда потянулись толпы беженцев. Семья Снеговских (отец был в непризывном возрасте) решила вернуться в Белогорье, но оно уже было оккупировано врагом, и их туда не пропустили. В маршевых колоннах немцы погнали людей в сторону Курска. Сначала был лагерь под селом Семидесятное, где они находились вместе с военнопленными. Взрослых гоняли на различные работы, издевались над ними, кормили баландой. Ежедневно погибали люди. Оставшихся, как скот, перегоняли из лагеря в лагерь. Потом была Алексеевка. На площадь согнали толпы народа и начали отбирать молодых женщин и парней, подростков для отправки в Германию. 13-летний Лёня был небольшого роста, и мать спасла его, спрятав под широкую юбку. Людей погрузили в товарные вагоны и, довезя до станции Купенская Харьковской области, высадили почти всех в поле на территории бывшей машинно-тракторной станции. Разместили в большом здании, где до них жили военнопленные. Спали на соломе, по которой ползали вши. Многие, в том числе и Лёня, заболели тифом. Тогда местные власти распределили беженцев по деревням, а всех тифозных поместили на карантин в отдельное школьное помещение. Выжили немногие. Приближался фронт, налёты авиации усилились. Во время очередной бомбёжки школа была сожжена, к счастью, отец успел забрать сына. Выживали в этих условиях кто как мог: в основном приходилось просить подаяние, подрабатывать, что-то обменивать, и всё равно испытывали постоянный голод. В конце января 1943 года Воронеж был освобождён. Город вошел в число 15 наиболее разрушенных городов страны, поочередное восстановление которых предусматривалось Постановлением Совнаркома СССР от 16 ноября 1945 года. Семья вернулась, отстроили поврежденный дом. На короткое время из-под Сталинграда, где он воевал командиром минометной батареи, во время передислокации сумел заскочить к родителям старший сын. К сожалению, вскоре он погиб. Люди постепенно начали приходить в себя. Алексей в 1944 году пошел в 5 класс мужской школы (обучение в то время было раздельное). После окончания 10 класса поступил в Воронежский медицинский институт и успешно его закончил. Из 3-го Управления Главка приехали представители и отобрали лучших молодых специалистов в спецнабор для работы в закрытом городе Челябинск-40 с известным предприятием - химкомбинатом «Маяк». Отработал 3 года хирургом в военном госпитале с 1954 по 1957 г. Здесь и нашел свое счастье. Жена, Нина Александровна тоже врач. После окончания Ленинградского медицинского педиатрического института получила направление в Челябинск-40. Жили они в одном общежитии. Молодые хирурги нашли оригинальный способ знакомства. В округе было красивое чистое озеро, в котором водились раки. Ребята, шутки ради, подсовывали выловленных раков девушкам под дверь, и они расползались по комнате. Ну как тут не обратить внимание? В 1957 году молодые создали семью. В Челябинске у них родилась первая дочь. В 1957 - 1959 году Алексей Данилович продолжил учебу в ординатуре в городе Ленинграде, куда переехали всей семьей. После окончания получил направление в режимный город Красноярск-26 в 670 километрах от областного центра (теперь – Железногорск), где проработал хирургом 10 лет. В Красноярске родилась младшая дочь. В декабре 1969 году по запросу семья приехала в Дубну, где Алексей Данилович работал ординатором, а потом заведующим хирургическим отделением МСЧ-9 в течение 35 лет. Его труд оценен по достоинству: он получил высшую врачебную категорию и звание «Заслуженный врач СССР», имеет много поощрений и благодарностей, значок «Отличник здравоохранения». В 1987 году Алексей Данилович Снеговской ушел на заслуженный отдых. В октябре 2017 года у супругив Снеговские отметили бриллиантовую свадьбу - 60 лет совместной жизни. «Но бриллиантов я не получила!» - смеется Нина Александровна. «Зато вы получили много бриллиантов душевных, целую вашу семью», - вторим ей мы. Нина Александровна всю жизнь проработала участковым врачом-педиатром. В декабре 2018 года отметила 90-летие. Супруги вырастили замечательных дочерей. По стопам родителей пошла старшая дочь, закончив Смоленский мединститут и ординатуру в Москве. Работала в Дубне участковым врачом-терапевтом, в настоящее время - врач дошкольных и школьных учреждений институтской части города. Живет с родителями, заботясь о них. Младшая дочь окончила Московский технологический институт, работала в Москве в НИИ. В настоящее время на заслуженном отдыхе. Гордятся юбиляры и своими внуками - умными и душевными. Внучка учится в Ленинградском педиатрическом институте, который в свое время закончила бабушка. Внук закончил Бауманский институт, получил степень бакалавра, теперь учится в магистратуре Высшей школы экономики. Организация бывших узников разделяет семейную радость замечательной четы Снеговских. Думаем, к нашим поздравлениям присоединятся и многие дубненцы, на страже здоровья которых много лет стояла и стоит эта семейная династия. От всей души поздравляем дорогого Алексея Даниловича с юбилеем! Живите долго всей семьей в добром здравии и благополучии под ясным мирным небом! Общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей