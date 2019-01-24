Первые дни наступившего 2019 года ознаменовались в Дубне двумя резонансными событиями: приходом нового регионального оператора по вывозу мусора и нового пассажирского перевозчика на автобусных маршрутах. Совет депутатов проводит мониторинг и контролирует процессы оказания услуг, важных для всех жителей наукограда. В конце декабря, в преддверии грядущих изменений, постоянная депутатская комиссия по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству направила главе городского округа ряд предложений. В частности, опубликовать текст договора (оферты) по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и проработать порядок вывоза крупногабаритного мусора с территорий ИЖС. А также обратиться в Правительство Московской области с просьбой о выделении лимитов для размещения на полигонах отходов, не относящихся к ТКО (строительные и промышленные отходы). Депутаты рекомендовали Администрации городского округа решить вопрос о сохранности муниципальной доли имущества в ОАО «РАТА» и приложить максимум усилий для защиты трудовых прав работников автотранспортного предприятия, которое на протяжении нескольких десятилетий осуществляло автобусные перевозки в Дубне. Эти и другие актуальные проблемы обсуждались 17 января на традиционной встрече депутатского корпуса с главой городского округа и его заместителями. Так, продолжением транспортной темы стал вопрос о предстоящем капитальном ремонте и закрытии на длительный срок тоннеля и плотины Волжского района гидросооружений Канала имени Москвы. Депутаты посоветовали сотрудникам администрации заранее разработать новые схемы движения автобусов по маршрутам №6 и №12 и предусмотреть обслуживание поселка Ла-Кросс. Согласно утвержденной дорожной карте, через три года в Дубне появится ледовый дворец. Причем строить его хотят не по типовому, а по уникальному проекту: с такой просьбой наукоград обратился в Минспорта Московской области. Под будущее спортивное сооружение выделяется участок рядом с Дворцом спорта «Радуга», сейчас определяются его границы с учетом зоны отчуждения очистных сооружений. В прошлом году поднимался вопрос о возможном строительстве детской поликлиники в районе ул. Правды. Медико-экономическое обоснование направлено в минздрав региона. Что касается возведения защитной дамбы в районе Особой экономической зоны «Дубна», есть надежда, что в 2019 году появится новый проект и строительство возобновится. Депутатов волнует ситуация с дорогой на Сергиево-Демидовское кладбище. Подмосковный муниципалитет уже не раз предлагал соседнему Кимрскому району Тверской области передать ее в ведение Дубны и готов изыскать 6,5 млн рублей на восстановление дороги, но договоренность пока не достигнута, переписка продолжается. А с 1 февраля по выходным дням от ул. Березняка до кладбища будут пущены два бесплатных автобуса, чтобы дубненцы, особенно пожилые, имели возможность навещать могилы своих близких. Шла речь и о благоустройстве дворовых территорий. За 2018 год охвачены все 15 запланированных дворов. На 2019 год определены 16 территорий, в том числе по результатам голосования на портале «Добродел». До 1 февраля будут подготовлены сметы, а в марте объявлены торги, с тем чтобы победитель аукциона сразу после майских праздников приступил к работам. Во всех 16 дворах проведены встречи с жильцами многоквартирных домов при участии депутатов для обсуждения восьми обязательных элементов благоустройства: от дизайна детских площадок, количества лавочек, урн, уличных светильников до зон озеленения. В ближайшие недели жители смогут выбрать один из трех вариантов предложенных изменений по этим дворовым территориям. Сотрудники администрации также рассказали, на какой стадии находится проект благоустройства Менделеевской набережной: 25 января он будет презентован Общественному совету ОИЯИ, 29 января - горожанам. - Представительная власть в Дубне плотно общается с исполнительной в ежедневном режиме: это и работа в комиссиях, и участие в совместных мероприятиях, и оперативные коммуникации по электронной почте или телефону. Процесс взаимодействия у нас налажен, и даже при расхождении во мнениях по отдельным параметрам мы всегда стараемся достичь компромисса. Плановые ежемесячные встречи депутатов с главой городского округа позволяют охватить самый широкий круг вопросов. Вот и сегодня мы заострили внимание администрации на проблемах с уборкой снега на улицах Правды, Школьной, Промышленной, Вокзальной в районе Большая Волга, на стихийной свалке на месте разрушенного клуба «Дружба», на отсутствии благоустроенных пляжей на левом берегу Волги… Считаю такой формат сотрудничества конструктивным и полезным в работе, - отметил заместитель председателя Совета депутатов Михаил Подлесный. По информации Совета депутатов г.о. Дубна