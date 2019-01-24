В 2019 году продолжится работа по формированию новых участков земель для многодетных семей. Получено согласие Министерства имущественных отношений Московской области о земельных участках на улице Макаренко. В настоящее время эти территории не используются, сооружения находятся в полуразрушенном состоянии.

Передача земель в собственность городского округа - долгий вопрос, поскольку объекты недвижимости, расположенные на обсуждаемой территории, состоят на балансе Московской области.

Со стороны Министерства имущественных отношений направлено письмо в Министерство образования Московской области с целью определения дальнейшей судьбы земель и возможности передачи их на основании договора в пользование муниципалитета.

Размер участка составляет примерно 5,3 гектара. Около 30 процентов земель будет отдано для создания инфраструктуры, таким образом всего здесь может быть сформировано чуть более 30 участков для многодетных семей.

В настоящее время завершается работа по передаче земель многодетным семьям, которые прошли жеребьевку и получили участки в Юркино. В Комитет по управлению имуществом переданы необходимые пакеты документов, первые 25 из 374 уже обработаны и отправлены в межведомственную комиссию земельно-имущественных отношений Московской области. Как только в Комитете получат протокол, будет выпущено соответствующее Постановление и семьи смогут зарегистрировать право собственности своих земельных участков в МФЦ.

Остальные документы уже направлены, выписки из ЕГРН получены. В настоящий момент документы обрабатываются. В ближайшее время (конец января - начало февраля) сотрудники КУИ отправят их на согласование в Министерство имущественных отношений в межведомственную комиссию.

В первом квартале этого года все семьи, которые участвовали в жеребьёвке и соответствуют условиям закона «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области», смогут зарегистрировать участки в собственность.

Также стартовала работа по оставшимся 9-ти участкам в Юркино и 7-ми участкам на улице Боринка в левобережье, которые не были сформированы и разыграны в прошлом году. Межевой план уже подготовлен и сдан. Этот пул из 16 участков будет разыгран между многодетными семьями в текущем году.

Сейчас в Дубне насчитывается более 500 многодетных семей, из них больше 400 уже получили участки.